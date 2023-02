Farinata Toscana, la zuppa ideale per ogni serata invernale: ricetta insuperabile

Hai mai provato la farinata toscana? Segui questa golosa ricetta e porterai in tavola un piatto caldo e ricco di sapore.

Esisteva un tempo (i nostri nonni ci daranno conferma) in cui non c’era tutto questo ‘benessere’ soprattutto per quanto riguarda il cibo e spesso per sfamare un’intera famiglia ci si doveva accontentare di quello che la natura offriva. Un tempo in cui la maggior parte delle persone, per vivere, lavoravano la terra ed usavano i prodotti coltivati per portare in tavola qualcosa da poter mettere sotti denti.

Ed è proprio da queste origini che sono nati alcuni dei piatti più buoni della cucina tradizionale italiana. Ricette realizzate con pochi e poveri ingredienti, ma che permettono ancora adesso di portare in tavola qualcosa di gustoso. Zuppe e minestre erano sicuramente i piatti più apprezzati dai chi, con poco, doveva sfamare una famiglia piuttosto numerosa e non poteva permettersi cibi troppo costosi.

Conosci la ricetta della farinata toscana? Provala subito e non la lascerai mai più

Fra le tantissime ricette che la buona tradizione contadina ci ha donato, la farinata Toscana è senza dubbio una tra le più gustose. Un piatto povero, realizzato con cavolo nero, fagioli e farina di mais, perfetta soprattutto in questi giorni di freddo intenso. Il suo sapore caldo, cremoso ed avvolgente, farà innamorare tutti al primo assaggio. Ecco perché oggi vogliamo mostrarvi la ricetta per realizzare in pochissimo tempo e senza alcuna difficoltà. Iniziate a segnarvi gli ingredienti, che poi vi mostreremo il procedimento.

Per circa 2 persone, ecco gli ingredienti:

100 g di farina di mais per polenta istantanea

300 g di cavolo nero

200 g di fagioli borlotti già cotti

1 cipolla rossa

2 spicchi d’aglio

1 carota

1 costa di sedano

3 cucchiai di passata di pomodoro

1 cucchiaio di concentrato

Salvia

Brodo vegetale

Con il tempo e in base alle varie tradizioni, sono stati aggiunti alcuni ingredienti che in origine non c’erano, come ad esempio il concentrato di pomodoro, ma che hanno reso la farinata toscana ancora più gustosa. Vediamo allora come procedere:

Lavate il cavolo nero e dopo averlo asciugato ricavate solo le foglie eliminando la parte centrale (gambo) Con un coltello riducete il cavolo in pezzetti più piccoli e tenete da parte In una pentola in cui avrete messo l’olio, fate rosolare i due spicchi d’aglio e il trito di cipolla, sedano e carota, unite anche le foglie di salvia e lasciate insaporire per un paio di minuti Togliete gli spicchi d’aglio ed unite le foglie di cavolo nero Lasciate appassire il tutto, dopodiché unite la passata di pomodoro e il concentrato Non appena le verdure saranno appassite ricopritele interamente con il brodo caldo e lasciate cuocere per 30 minuti A questo punto regolate di sale, aggiungete i borlotti e proseguite la cottura per altri 30 minuto Aggiungete la farina di mais e mescolate fin quando non avrete ottenuto la consistenza desiderata.

A questo punto non vi resta che impiattare la vostra farinata, condire con un filo d’olio e… buon appetito! Il successo sarà assicurato. Se volete rendere il tutto più croccante, accompagnate la zuppa con dei crostini di pane e ne sarete felicissimi.