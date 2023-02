Frigorifero, dove riponi le uova ed il burro? Probabilmente hai sempre sbagliato

Sei sicuro di sistemare bene uova e burro nel frigorifero? Se li metti anche tu in questo modo hai sempre sbagliato: l’errore da non fare.

Attualmente sarebbe davvero impossibile immaginare la nostra cucina senza il frigorifero, la sua presenza è fondamentale per conservare i nostri cibi e per permetterci di mantenerli in perfetto stato anche per più giorni. Eppure pensare che un tempo tutte queste comodità non c’erano fa davvero uno strano effetto, non trovate?

Oggi infatti, abbiamo la fortuna di vivere in un mondo industrializzato, in cui la tecnologia viaggia di pari passo con il tempo. Più si andrà avanti e più avremo a nostra disposizione tantissimi strumenti che ci renderanno la vita più facile. Ritornando quindi al frigorifero, la sua comodità è indiscussa e di certo non saremo in grado di poterne fare a meno.

Sai dove sistemare uova e burro nel frigorifero? La risposta non è poi così ovvia come sembra

Grazie alla sua funzione, il frigorifero ci permetterà di mettere al suo interno tutti quegli alimenti deperibili, che non possono essere conservati diversamente. Basterà posizionarli nei ripiani giusti e avremo la certezza di mantenerli freschi il più a lungo possibile. Fin qui nulla di nuovo direte voi, eppure siamo certi che non tutti sanno come sistemare correttamente gli alimenti al suo interno.

Nonostante la temperatura all’interno del frigorifero sia sempre molto più bassa rispetto a quella esterna, anche al suo interno si andranno a creare dei micro-clima. I vari ripiani infatti, avranno temperature leggermente differenti e ci saranno dei punti più freddi e altri che saranno più soggetti a sbalzi termici. E proprio sulla base di quello che abbiamo appena detto, è giusto sapere che non tutti gli alimenti possono essere sistemati in ogni scomparto.

Per cui, sappiate che ad esempio le uova dovranno essere messe nei ripiani centrali insieme ai salumi, formaggi e creme. Qui la temperatura sarò abbastanza fredda da permettere una lunga durata senza alterarne il sapore. Il burro però, nonostante venga classificato tra i formaggi, dovrà essere messo negli spazi della porta, questo perché deve restare fresco ma non gelarsi.

Cosa mettere invece negli altri scomparti?

Nei ripiani alti dovrete mettere tutti quei cibi già cotti e che dovranno essere consumati nel minore tempo possibile. Nella parte centrale abbiamo detto salumi, latticini e formaggi. Nella parte bassa del frigo invece andranno carne e pesce crudi, rigorosamente separati e ben sigillati. Infine, nei cassetti andranno frutta e verdure fresche. Infine come detto poco fa, nel portellone oltre al burro, potrete conservare tutte le bevande che resteranno fresche e non ghiacciate.