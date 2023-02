Igiene del neonato, ecco quello che non devi mai trascurare quando fa il bagnetto

Igiene neonato: sai davvero tutto quello che occorre fare? Non trascurare mai questi dettagli e tutto sarà perfetto.

Quando si parla d’igiene tocchiamo sempre un argomento molto delicato. Nonostante si tratti di un qualcosa di estremamente importante, in molti tendono a trascurarla e a sottovalutare le conseguenze di questa azione sconsiderata.

Una corretta igiene personale infatti, non solo debella la presenza di germi e batteri, ma andrà ad evitare la formazione di tutti quei cattivi odori che non sono affatto gradevoli per nessuno. Se per adulti e bambini questa è assolutamente importante, per i neonati sarà fondamentale. Nei primi mesi di vita infatti, la loro pelle sarà così delicata da necessitare di cure e attenzioni maggiori rispetto al normale. Per questo il primo bagnetto e tutto ciò che ne consegue, sarà una cosa che non dovrà mai essere presa alla leggera. Nulla di cui vale la pena preoccuparsi, ve lo assicuriamo, basterà rispettare delle semplici regole e tutto avverrà in modo naturale.

L’igiene per il neonato è davvero molto importante: ti basterà fare in questo modo ed eviterai qualsiasi pericolo

Quando tra le braccia avremo un neonato da lavare, ci renderemo immediatamente conto di quanto sia piccolo e delicato e, beh, ci assalirà anche un po’ di paura perché temeremo di fargli male con un movimento sbagliato. Proprio per questo, anche il gesto più banale dovrà essere fatto con estrema cura. All’inizio potrà sembrare tutto difficile e si avrà molta paura di fargli del male, ma basterà davvero poco per prendere confidenza e per lavarlo in perfetta sicurezza e tranquillità. Ciò nonostante, ci saranno alcune cose che non si dovranno assolutamente trascurare.

Affinché l’esperienza del bagnetto sia un piacere per genitori e neonati, create prima di tutto un’ambiente confortevole. Se il bagno è troppo freddo, riscaldatelo leggermente. Preparate quindi l’acqua che non dovrà mai superare i 35° e mettete al suo interno dell’amido di riso. Questo aiuterà ad idratare la pelle evitando che si secchi. Prima d’immergere il neonato potrete verificare con il gomito se l’acqua è giusta. Una volta fatto questo, immergetelo delicatamente posizionando il braccio tra la testolina e il collo e lasciatelo immerso per non più di 10 minuti.

Con una spugna naturale e senza usare prodotti aggressivi potrete lavargli i capelli massaggiando delicatamente. A questo punto passate alle orecchie, che dovranno solo essere lavate esternamente. Anche gli occhietti ed il nasino potranno essere puliti o nel bagnetto stesso o utilizzando una garza con della fisiologica. Adesso è il momento di dedicarvi alle parti intime: nelle femminucce eseguite una pulizia partendo dal davanti e arrivando al culetto, idratando anche le piccole e grandi labbra; nei maschietti invece pulite delicatamente fra le pieghe e anche il pene senza scoprirlo.

A questo punto non vi resta che avvolgere il piccolo in un asciugamano caldo e pulito e potrete finalmente asciugarlo. Ricordate che, sempre per non seccare la pelle, il bagnetto andrà fatto non più di due-tre volte a settimana.