Piante per interni, arreda casa con una di queste: non hanno bisogno di manutenzione

Le piante richiedono cura ed attenzione, ma se ti capita di non avere tempo e modo di coltivarle come si deve, puoi optare per queste. Non richiedono particolari premure, per questo sono amatissime anche di chi non possiede il pollice verde.

Sono piante dall’aspetto bellissimo che adornano con grazia, ma perché non hanno bisogno di tante cure? Scopriamolo!

Ormai non è più un mistero, le piante fanno benissimo alla psiche. Stare a contatto con il verde, con i colori dei fiori, incute serenità, allentando i livelli di stress. Non è un caso se molti medici consigliano alle persone affette da depressione di trascorrere molto tempo a contatto con la natura, in paesaggi dai colori vividi. Il profumo poi è inebriante, creando un mix di sensazioni piacevolissime in grado di apportare innumerevoli benefici.

Sogni una casa piena di piante, ma non sai prendertene cura? La soluzione c’è

Anche chi non ha il cosiddetto pollice verde, desidera arredare la propria casa con le piante. Oltre a creare un effetto rilassante e di accoglienza, in questo modo l’ambiente risulterà immediatamente più sereno. Chi è conscio di non avere abbastanza tempo da dedicare alla cura della piante ma non vuole rinunciarci, può arredare gli ambienti della propria casa con queste che vi indichiamo.

Tillandsie. Si tratta di una pianta che non necessità di fertilizzanti, di essere innaffiata. Basterà assicurarsi di metterle in un punto della casa dove entra molta luce e vaporizzarle con l’acqua ogni 7 giorni.

Sansevieria. Si tratta di una pianta particolare capace di badare a se stessa. Va innaffiata, ma non richiede particolari cure continue.

Bambù della fortuna. Sono piante che hanno bisogno di un luogo pieno di luce e di un vaso che contenga molta acqua.

Tradescantia. Una pianta nota per i suoi bellissimi fiori, è molto forte e resiste alle avversità atmosferiche ed alla scarsa illuminazione.

Aloe vera. L’Aloe è famosa per le sue proprietà. Ma in pochi sono a conoscenza del fatto che sia molto resistente, cresce anche in spazi con poca luce, basterà metterla in un vaso largo ed innaffiarla ogni tanto.

Ecco, con questa lista che abbiamo messo a vostra disposizione sapete finalmente quali sono le piante che potrete ‘accogliere’ in casa vostra senza dovervi preoccupare se, talvolta, siete troppo impegnati con le faccende domestiche o con il lavoro e non potete dedicargli le cure necessarie. Queste piante sono belle, mettono armonia e donano sensazioni di relax assoluto, e soprattutto sono resistenti. Difficilmente appassiranno. Per cui, se volete dare un tocco di verde alla vostra casa, adesso sapete quale scelta fare.