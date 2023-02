Aspetti un bimbo? Parte il totonome ma i più diffusi in Italia sono questi

Sei in dolce attesa e stai pensando al nome da dare al tuo piccolo o alla tua piccolina? Tranquilla se sei in alto mare, ti saranno davvero d’aiuto questi dati. Si tratta della lista contenente i nomi più diffusi in Italia, di certo potrà essere d’ausilio per orientarti a capire quale potrebbe fare al caso del nascituro.

Quando una coppia progetta l’arrivo di un figlio, inizia immediatamente a fantasticare sulle sue fattezze, sulla forma del nasino, della boccuccia, sul colore degli occhi…

I neo genitori non appena apprendono della gravidanza, vengono catapultati in un nuovo mondo, iniziano a pensare costantemente al nuovo arrivato. Sin da subito parte anche il cosiddetto totonome, e proprio a tal proposito ci chiediamo: quali sono i nomi più amati dagli italiani?

In alto mare per la scelta del nome? Dai un’occhiata alla lista

L’arrivo di un figlio è un evento straordinario che, inevitabilmente ti cambia la vita. La rende meravigliosa, ricca di significato, ma di certo anche stancante e perché no, ammettiamolo, stressante. Ma, soprattutto quando si tratta del primo bebè, le coppie in attesa – prese dall’entusiasmo – si concentrano maggiormente sugli aspetti positivi, come la scelta del nome.

Va detto che per molte coppie è un momento divertente e che unisce, ma per quelle più ‘litigarelle’ che tendono a discutere spesso, può diventare fonte di polemica. Per evitare possibili bisticci, è consigliato dare uno sguardo alla lista dei nomi più diffusi, così da comprendere quali siano i più gettonati.

Occhio dunque, per mettere tutti d’accordo sul nome da dare alla creatura basterà dare uno sguardo alla lista redatta dall’Istituto Nazionale di Statistica. Per capire quanto un nome sia diffuso attraverso il portale è possibile effettuare una ricerca, inserendo il nome nella barra e dare il via all’indagine. Così si potrà constatare quanto sia gettonato il nome che si vuole dare al proprio pargoletto.

I nomi per bambini più utilizzati in Italia, ecco quali sono

Ma quali sono i più diffusi? Al primo posto c’è Leonardo, al secondo Alessandro, al terzo Tommaso, al quarto Francesco, segue poi Lorenzo, Edoardo, Mattia, Riccardo, Gabriele ed Andrea. La lista può essere presa in considerazione anche se si intende evitare di chiamare il proprio figlio con un nome utilizzatissimo.

Conoscendo infatti quali sono quelli maggiormente in voga, si può optare per nomi meno utilizzati. La lista è aggiornata al 2022 e dimostra quali sono i preferiti, su tutto il territorio nazionale a prescindere dalla regione. E voi avete già pensato al nome da dare al vostro bebè? Il pargoletto merita il meglio, non resta che scegliere dunque!