Belen pubblica una sua foto da piccola e i fan impazziscono: “Uguale a Santiago”

Una foto di una trentina d’anni fa, che suscita le reazioni dei followers su Instagram: Belen e Santiago sono davvero due gocce d’acqua!

La showgirl più ammirata dagli italiani. Belen Rodriguez, di nazionalità argentina, ha raggiunto l’apice del suo successo non in madrepatria. Ma proprio nel nostro Paese. Celebrità in televisione, ma anche sui social. Ma l’avete mai vista da bimba? Oltre a essere già bellissima, risulta essere identica al figlio Santiago. La foto che non mente.

Oggi 37enne, Belen Rodriguez è sugli schermi italiani da tempo. Modella e showgirl, ma anche alcune partecipazioni cinematografiche. Il suo esordio nella televisione italiana è del 2007, con la trasmissione “Tintoria”. Poi conduce diversi programmi, tra cui “Scherzi a parte”, “Sarabanda”, “Tu sì que vales”, “Colorado” e “Striscia la notizia”. Ha recitato in “Natale in Sudafrica”, film del 2010 di Neri Parenti.

Belen Rodriguez, quindi, in un modo o nell’altro, è sempre stata capace di far parlare di sé. Quella discesa dalla scalinata dell’Ariston è iconica. Ha fatto storia e resterà nella storia. Come dimenticare, del resto, quella farfallina che spuntava fuori da uno spacco vertiginoso?

Ma, ovviamente, negli anni, hanno fatto parlare molto le sue relazioni con personaggi molto famosi. Nel 2009 ha intrapreso una relazione con Fabrizio Corona, terminata nel 2012. Nell’aprile del 2012, nell’ambito di Amici di Maria de Filippi, ha conosciuto e si è fidanzata con il ballerino Stefano De Martino, sposandolo il 20 settembre 2013 a Comignago.

I due, nel 2013, hanno avuto un figlio, Santiago. Nel 2015, con un comunicato stampa, ha annunciato la fine della relazione con De Martino, per poi tornarvi insieme nel 2019 e separandosi nuovamente nel 2020. Dopo la prima separazione dal ballerino ha avuto una relazione, durata dal 2016 al 2018, con il pilota motociclistico Andrea Iannone. Dal 2020 al 2021 ha avuto una relazione con l’hair-stylist Antonino Spinalbese, dal quale ha avuto una figlia.

Belen e Santiago due gocce d’acqua

Il piccolo Santiago, quindi, ha oggi dieci anni. Cresce velocemente e, siamo certi, con quei genitori bellissimi, diventerà un uomo splendido e affascinante. Ma, spulciando sui social, non possiamo non notare l’incredibile somiglianza tra il bimbo e la mamma, quando lei aveva la sua età. E’ stata la stessa showgirl argentina a pubblicare uno scatto tramite il proprio seguitissimo profilo Instagram.

Lì, solitamente, la bella Belen ci aggiorna sulle sue esperienze professionali e non disdegna qualche scatto sensuale che, inevitabilmente, cattura l’attenzione dei fan. Questa volta, però, è il momento della tenerezza. E così, Belen pubblica una sua foto da bambina. “Una mini me” scrive a commento dell’immagine.

Capelli neri, cerchietto in testa, occhi vispi e labbra già carnose. Incredibile la somiglianza con il figlio. E glielo fa notare anche qualcuno, tra gli oltre 23mila che cliccano “like” o scrivono a commento dell’immagine. E voi non li trovate due gocce d’acqua?