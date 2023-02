Questo posto è una vera perla sul mare, uno dei più suggestivi al mondo: non puoi non andare almeno una volta nella vita

Proprio verso la fine dell’Ottocento questo posto fantastico si è trasformato in una meta ambitissima per il turismo dell’aristocrazia e del jet set mondiale. Si tratta di una perla sul mare, tutta italiana: uno dei luoghi costieri più belli del Paese.

Famoso in Italia e nel mondo, questo angolo di costa è una delle principali attrazioni per i turisti che arrivano nel nostro Paese. Un meraviglioso borgo marinaro caratterizzato da edifici tutti colorati che mettono allegria. Ma dove si trova questo luogo così bello e caratteristico?

Si tratta di uno straordinario paesaggio della Riviera Ligure. Il posto dove potersi godere tanta bellezza si chiama Portofino, un borgo marinaro anche molto conosciuto. Sin dal Medioevo Portofino è stata una meta amata dai turisti stranieri. Qui trovarono la pace spirituale re Riccardo I d’Inghilterra nel 1190 e papa Gregorio XI nel XIV secolo. Henry Herbert (1831-1890), politico britannico, il celebre scrittore francese Guy de Maupassant (1850-1893), scrittore francese, e il noto inventore Guglielmo Marconi erano frequentatori soliti di Portofino nell’Ottocento. Oggi la chiamano Perla sul mare ed è una meta da non perdere.

Non lontana da Genova, la splendida località sorge nei pressi del Golfo del Tigullio, sotto un promontorio che fa parte del Parco Naturale Regionale di Portofino. E di fronte alla cittadina arroccata intorno al piccolo porto si apre un’area marina protetta.

Portofino, la perla sul mare

Bella d’estate, quando si anima grazie alla presenza dei VIP e dei personaggi più glamour, e bella d’inverno, quando torna quieta alla sua vita di paesino, Portofino è una cittadina magica. Ricca di monumenti e di bellezze naturali. All’interno del parco si trovano circa 80 chilometri di sentieri percorribili per tutto l’anno, sia a piedi sia in mountain bike. E poi ci sono i tantissimi siti di interesse culturale, come l’abbazia di San Fruttuoso, risalente al X secolo, la bella chiesa di San Martino del XII secolo e la Statua del Cristo degli Abissi, posta sott’acqua nel 1954 nell’insenatura a una profondità di 17 metri.

Ma Portofino è soprattutto mare. La località gode di fantastiche spiagge, disseminate per tutta la baia. Tra le più belle segnaliamo quella dei Paraggi e San Michele di Pagana.

Paraggi è famosa per i suoi fondali ricchi di coralli e per le sue acque turchesi. Di norma è visitata da un pubblico vario, ma per tradizione è una spiaggia familiare. Data la sua conformazione sabbiosa, è il lido preferito delle mamma con al seguito uno o più bambini.

San Michele di Pagana è una spiaggia nota come uno degli angoli più suggestivi della Liguria. Si trova tra Santa Margherita Ligure e Rapallo ed è caratterizzata dalla presenza delle tipiche casette di pescatori affacciate direttamente sul mare. Ecco la cartolina della Perla sul mare conosciuta sul mondo: una prospettiva inconfondibile.