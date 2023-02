Viaggi in aereo, non chiedete mai un bicchiere d’acqua in questo momento: può essere pericolosissimo

Quando si sale in aereo è importante sapere come comportarsi, cosa fare e cosa no. Alcuni assistenti di volo hanno svelato quali sono quegli atteggiamenti che sarebbe opportuno evitare.

Se avete viaggiato in aereo, sapete molto bene che prima di salire a bordo c’è tutta una serie di controlli da passare. E poi, una volta a bordo, non basta sedersi al proprio posto, perché ci sono degli accorgimenti che sarebbe importante osservare. A spiegarlo sono degli assistenti di volo, che hanno svelato quali atteggiamenti non avere quando si sale su un volo.

Dunque, una volta passata la trafila dei controlli, si sale sul volo come previsto. Ma cos’è che sarebbe opportuno non fare assolutamente? Ebbene, seppure sono atteggiamenti che ai nostri occhi potrebbero risultare non significativi, per gli assistenti di volo non sono piacevoli. Soprattutto nel momento in cui si procede con l’imbarco, essi svolgono un ruolo chiave.

A raccontare tutto è un ex steward di Emirates, Jay Roberts, che su Facebook ha spiegato quali sono i peggiori comportamenti tenuti dai passeggeri. In un’intervista rilasciata al MailOnline, Roberts ha detto che una cosa che lo infastidiva molto erano coloro che evitano di guardare in faccia gli assistenti di volo, o che, ancor peggio, non rispondevano al saluto al momento dell’accoglienza sull’aereo.

L’ex steward ha spiegato che si tratta di una forte mancanza di rispetto al ruolo dei membri dell’equipaggio, in quanto sono loro a prendersi cura della sicurezza del passeggero. «Se l’aereo va in fiamme e deve essere evacuato, rischierò la mia vita e rimarrò indietro per assicurarmi che tu scenda sano e salvo. Oppure, se ti ammali sarò al tuo fianco, facendo tutto il possibile per salvarti la vita. E tu non riesci nemmeno ad accettare che io sia qui in piedi davanti a te, a salutarti?», ha detto Roberts.

Viaggi in aereo, l’attimo in cui non devi chiedere un bicchiere d’acqua

Altro atteggiamento che mette in difficoltà gli assistenti di volo è quando viene loro chiesto un bicchiere d’acqua non appena si sale in aereo, mentre lo staff di bordo sta controllando le carte di imbarco e ci si prepara a decollare. È una grossa perdita di tempo, oltretutto, e a meno che non sia un’esigenza veramente urgente, è preferibile attendere prima di poter bere.

Non va sottovalutato il controllo della carta di imbarco, in quanto è molto più frequente del solito che si verifichi un errore e si parta per una destinazione che non è quella per cui ci si era messi in viaggio. Oltretutto, in quegli istanti, gli assistenti di volo verificano anche chi si trovano di fronte come passeggeri.

Potrebbero infatti individuare una persona che non si sente bene o magari verificare se c’è qualcuno ubriaco o non molto cosciente, ma anche se ci sono persone che in caso di emergenza, potrebbero rivelarsi un valido supporto per lo staff di bordo. Ergo, non infastiditevi per questo controllo importante.