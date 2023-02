Cibi freschi meglio di quelli surgelati: non è vero, ecco la prova che stravolge tutto

Meglio cibi freschi o surgelati? Quando scoprirai questo, non sarai mai più sicuro della scelta fatta fino ad ora.

In una dieta sana ed equilibrata sappiamo benissimo quanto sia importante variare con gli alimenti e soprattutto prediligere maggiormente frutta e verdura, che dovranno essere rigorosamente di stagione. In questo modo infatti, non solo ci sarà avranno più sapore, ma saranno anche pieni di nutrienti.

Ecco perché quando si andrà a fare la spesa, si dovrà prestare sempre il massimo dell’attenzione su quello che si acquisterà e sulla loro freschezza. Infatti, uno dei requisiti fondamentali per avere la certezza di mangiare cibi sani, è accertarsi che siano alimenti freschi e che non abbiamo passato già troppo tempo sui banconi in esposizione. Cibi non più perfetti infatti, non solo non avranno più un sapore gradevole, ma basteranno solo pochi giorni per ritrovarli in avanzato stato di decomposizione.

Cibi freschi o surgelati? Basterà sapere questo per risolvere il dubbio ad ogni domanda

Nonostante non sia complicatissimo riconoscere un prodotto fresco da uno con già qualche giorno in più, sono in molti a non riuscire a notare le differenze e proprio per evitare ‘fregature’ tenderanno ad acquistare gli stessi prodotti ma in versione surgelata. Questo tipo di alimento, molte volte viene indicato come non sano e genuino, ricco di conservanti e di chissà quali agenti chimici, ma in realtà, soprattutto attualmente hanno una filiera di controllo davvero molto alta.

Tutti i cibi surgelati che troviamo facilmente al supermercato, non solo passano tantissimi controlli prima di essere immessi sul mercato, ma risulteranno anche più facili e veloci da preparare. Basti pensare alla comodità di ritrovarsi già tutte le verdure tagliate e pronte all’uso, senza essere costretti a pulirle una ad una. Ma dal punto di vista nutrizionale i cibi surgelati sono davvero carenti di nutrienti rispetto a quelli freschi? La risposta non è poi così scontata e vi assicuriamo che vi lascerà senza parole.

Rispetto a quello che si possa pensare, pesce, verdure e alcuni tipi di frutta, anche se congelati non hanno alcuna differenza particolare con quelli freschi in termini di micronutrienti anzi, grazie alle nuove tecniche di congelamento che si usano oggi, la maggior parte dei prodotti riesce a mantenere inalterata ogni singola proprietà. Se ad esempio stiamo acquistando un pacco di spinaci surgelati raccolti durante la loro stagionalità, le differenze con degli spinaci freschi raccolti nello stesso periodo saranno davvero minime se non inesistenti.

Quello che però cambierà tutto, indipendentemente se ci troviamo a preparare prodotti freschi o surgelati, sarà il metodo di cottura. Bollendoli ad esempio, si andranno a perdere in acqua tantissimi nutrienti come i sali minerali. Quindi, per evitare che questo accada optare sempre per una cottura al vapore, che vi garantirà il massimo del sapore e dei nutrienti.