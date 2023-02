Sono le terme più suggestive d’Italia: relax e benessere d’eccezione per tutti gli ospiti

Rigenerare corpo e spirito attraverso gli straordinari poteri curativi dell’acqua termale. Ecco dove si trovano le terme più belle in Italia.

Ritrovare il proprio equilibrio psico-fisico grazie al potere della più grande e primordiale fonte di energia che esiste da sempre: l’acqua. In Italia il turismo termale ci farebbe pensare alle comitive di anziani del paese che negli anni 50 e 60 si recavano in gita “a farsi i bagni” per curare gli acciacchi dell’età.

Località termali italiane: benessere e accoglienza (universomamma.it)Tuttavia, da qualche decennio, intorno al mondo termale di casa nostra, sono nate strutture ricettive di lusso che hanno implementato all’ennesima potenza l’accoglienza, laddove, oltre all’albergo 5 stelle, nascono, da contorno, la ristorazione d’autore e l’aperitivo chic, gli eventi, i matrimoni “per pochi eletti”, e naturalmente le suite per clienti con portafoglio decisamente sostanzioso e magari anche l’American Express.

L’acqua termale fonte di energia e di potere curativo: in Italia sempre più in voga i percorsi benessere

Russi, arabi, tedeschi, americani: dall’estero, in viaggio verso l’Italia, la spa diventa meta ambitissima, e se poi sorge in località dove esiste da tempo il binomio perfetto natura-acqua termale, è difficile poter trovare mete migliori dove trascorrere una vacanza curativa, unendo anche il trattamento di mani esperte, dai massaggi ai fanghi, fino alla vinoterapia, ultimo ritrovato nei percorsi benessere.

Laddove tutto è chic, laddove tutto è luxury, l’Italia eccelle ancora, e nel caso delle località termali unite al contorno di grandi strutture alberghiere, sa cosa offrire e sa come regalare al turista un soggiorno da sogno, nel contesto di una natura di cui pochi paesi dispongono al mondo, con protagonista un’acqua di sorgenti naturali che è salute e storia.

Turismo in Italia: dove si trovano le terme più belle?

Trentino-Alto Adige. L’Alto Adige è la regione più settentrionale d’Italia, dove convivono tre diversi gruppi linguistici: tedesco, italiano e ladino. Questa regione, caratterizzata da alte montagne, è la meta ideale per trascorrere le vacanze in terme e hotel con spa. Negli stabilimenti termali e nelle numerose terme potrete rilassarvi unendo i benefici delle acque termali a quelli della natura incontaminata che vi circonda. Il centro termale più rinomato è quello di Merano, che può beneficiare di una sorgente di acqua contenente radon, sostanza particolarmente indicata per curare l’artrosi e le varie patologie osteoartro-muscolari. La radioattività è leggera e naturalmente non provoca conseguenze negative per il corpo umano.

Abruzzo. In Abruzzo, regione dell’Italia centrale, troviamo le vette più alte dell’Appennino, situate sul Gran Sasso D’Italia e sul massiccio della Maiella. La restante parte collinare è sospesa tra queste vette e il mare. Questa regione offre numerose terme immerse nel verde dell’Appennino. Tra i centri termali più importanti troviamo le Terme di Popoli, situate a Pescara.

Queste terme si trovano in una zona ricca di sorgenti utilizzate in varie cure termali per le loro proprietà. L’acqua delle Terme di Popoli è ricca di calcio, magnesio e zolfo. Per questo è indicato nelle diete iposodiche e viene utilizzato per curare l’apparato digerente, le vie respiratorie, il fegato, la pelle e l’apparato locomotore.

Abano Terme, Merano, Popoli: imbarazzo della scelta con il contorno di alberghi di lusso

Valle d’Aosta. Immersa nel verde delle montagne alpine, la Valle d’Aosta offre numerosi stabilimenti termali dove trascorrere una vacanza all’insegna del relax. Le terme di questa regione sono rinomate proprio perché uniscono le proprietà benefiche delle acque al paesaggio alpino e ai panorami mozzafiato. Tra le terme più famose ricordiamo le terme di Prè-Saint-Didier, ricche di minerali e perfette per combattere le malattie dell’apparato circolatorio.

Lo stabilimento termale di Prè-Saint-Didier è uno stabilimento storico vicino a Courmayeur e immerso in un paesaggio alpino: sorge, infatti, ai piedi del Monte Bianco, regalando panorami unici. Le terme di Prè Saint Didier fanno parte di quelle tipologie di terme dedicate al relax. La sorgente termale sgorga dalla montagna che circonda il paese e, nel suo percorso sotterraneo, si arricchisce di sali minerali e sgorga ad una temperatura di 36°C.

Veneto. Il Veneto è una meta molto rinomata per chi decide di trascorrere le proprie vacanze alle terme. Numerose sono infatti le terme in questa regione e sono legate a tutti i trattamenti benessere, come bagni, fanghi e massaggi. I centri termali più famosi sono le Terme di Montegrotto e le Terme di Abano. Abano Terme è conosciuta fin dall’antichità per le sue qualità terapeutiche. Era, infatti, conosciuta dai Romani già 2000 anni fa.

Ad Abano l’acqua, che sgorga ad una temperatura fino a 80°C, si mescola al fango e crea una particolarissima microflora vegetale pronta per essere utilizzata per l’azione terapeutica della cura del corpo. Le Terme di Abano sono note per la cura di malattie reumatiche, artrosi, dolori articolari per la cura dei postumi di traumi e fratture. Inoltre l’acqua termale, nebulizzata in aerosol, è indicata per la cura delle affezioni dell’apparato respiratorio.