Madre fa arrestare figlio di 17 anni: la storia è incredibile e sconvolge tutti

La storia è diventata virale in tutto il mondo, una madre ha fatto arrestare il figlio di 17 anni dopo aver trovato un taccuino in camera sua mentre faceva le pulizie. Il motivo è terribile e questa donna ha avuto un grande coraggio.

Si chiama Nichole Schubert, la madre che ha fatto arrestare il figlio di 17 anni in America. “Ho chiamato la polizia“, è questo il racconto che la signora ha fatto al famoso programma televisivo statunitense “Good Morning America”. La sua è una storia incredibile e forse per questo motivo è diventata virale praticamente in tutto il mondo.

Nichole, infatti, ha ricevuto solidarietà da ogni parte del pianeta e molte madri le hanno fatto i complimenti per essere stata così coraggiosa. Un giorno è stata costretta a chiamare la polizia e raccontare cosa aveva scoperto sul figlio, facendolo così arrestare.

Scopre un taccuino in camera del figlio 17enne e lo fa arrestare, la storia di Nichole Schubert

Nichole Schubert mentre faceva le pulizie in camera del figlio di 17 anni ha fatto la scoperta che probabilmente nessun genitore vorrebbe mai fare. Proprio mentre rimetteva a posto, ha trovato un taccuino in cui il ragazzo aveva appuntato dettagliatamente una strage che avrebbe voluto compiere nel suo liceo.

Era spiegato tutto, come avrebbe ucciso i suoi compagni e anche la madre. La donna non ci ha pensato due volte e ha subito chiamato la polizia che ha arrestato il 17enne. “Il primo istinto di un genitore è quello di proteggere il proprio figlio. Ma quando ho visto quel taccuino, ho capito che se davvero aveva intenzione di fare quelle cose, sarebbe stato più al sicuro in prigione. Non si trattava solo di me e della mia incolumità, ma di quella di un’intera scuola. Era tutto dettagliato, è stato straziante“, questo il racconto della madre coraggio al programma tv americano.

Quando la Polizia è arrivata in casa, ha perquisito la stanza del ragazzo e ha trovato anche una bomba di produzione artigianale. La chiamata di questa madre, dunque, ha salvato la vita a molte persone. Il ragazzo in comunità si è diplomato ed è supportato da uno psicologo che lo sta aiutando. Oggi a 18 anni e la madre ha raccontato che sogna di andare al college: “Dal suo arresto ha conseguito il diploma di scuola superiore, cerca aiuto per la sua depressione, progetta di andare al college e non ha problemi con la legge“, queste le sue parole.