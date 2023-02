Questi biscotti di Benedetta Rossi nascondono un trucco tutto da copiare

Benedetta Rossi è tornata ad appassionare le famiglie e quelle migliaia e migliaia di followers che la seguono come un oracolo. I suoi biscotti, la sua nuova ricetta, sono un inno all’amore.

Qualche problema di salute, l’intervento molto delicato, una legittima pausa “vacanziera” con il marito, e ora è di nuovo pronta, dalla sua casa nelle Marche, a regalarci ricette che rappresentano emozione allo stato puro.

Il segreto del successo di Benedetta? Difficile spiegarlo, se non attraverso la semplicità e la spontaneità che il suo “personaggio” incarnano. Dopo un decennio di libri stravenduti, programmi tv e canali social schizzati alle stelle per numero di followers, la Rossi è decisamente un fenomeno di marketing da studiare a fondo. Uno di quei casi forse più unici che rari.

C’è da giurarci che ripetere il suo stesso percorso potrebbe essere impossibile. Alla fine, però, Benedetta è sempre solo stata se stessa e continuerà a esserlo, fino in fondo. La casa, il cane, i figli, il marito, le zie: un contesto che la gente ha apprezzato, in cui ha visto sincerità e verità, da cui ha tratto ispirazione. Le critiche? A sentire i professionisti del settore che la attaccano duramente, di errori ne commette tanti Benedetta, ma in fondo lei stessa è consapevole che non è e non sarà mai una chef.

Benedetta Rossi è una moglie, una compagna e una donna che ama cucinare. Ed è per questo che tutti attendevano con ansia che ricominciasse a postare ricette. Eccola su instagram alle prese con invitanti biscottini di San Valentino, con all’interno inciso un cuore.

Volete sapere come li realizza? Basta seguire il video e leggere la ricetta che appare nello screen a lato. Potrebbe sembrare tutto così difficile, ma Benedetta rende tutto tremendamente semplice.

Benedetta Rossi e il suo ultimo video: i biscottini con cuore inciso

La sua pasta frolla la conosciamo, lei ci mette il lievito per dolci. Questo è un aspetto che l’ha spesso sottoposta a duri attacchi, nella preparazione originale non c’è nessuna lievitazione lo sappiamo. Secondo voi, però, Benedetta, ha smesso di inserirlo? Niente affatto!

Non c’è mai il burro nelle frolle della Rossi, lo avrete notato. Non lo ama, non lo usa praticamente mai. Ma voi siete curiosi di sapere come preparare questi biscottini con cuore inciso vero?. Ecco la ricetta passo passo.

INGREDIENTI

Per l’impasto

2 uova

100 gr. zucchero

80 gr. di olio di semi

320 gr. di farina

8 gr. di lievito per dolci

1 limone la scorza grattugiata

marmellata di fragole q.b.

zucchero

Le mani, sì proprio le mani. Il cuore nasce con l’incisione di due polpastrelli messi leggermente in obliquo. Ci avevate pensato?

PREPARAZIONE

Mescolare in una ciotola le uova, lo zucchero, l’olio, la scorza del limone grattugiata e il lievito.

Aggiungere la farina poco alla volta, mescolando con una forchetta.

Quando l’impasto sarà diventato più sodo, spostare su un piano infarinato e continuare a impastare a mano, aiutandosi con una manciata di farina.

Occorre ottenere un panetto liscio e omogeneo che non si attacca alle dita.

Creare delle palline massaggiando tra i palmi delle mani circa 40 grammi di impasto per volta.

Man mano che sono pronte, sistemare le palline in una teglia foderata con carta d forno tenendole distanziate l’una dall’altra.

Con un bicchiere schiacciare in modo da formare dei dischetti.

Fare una leggera pressione con l’indice per creare due piccoli solchi vicini e simmetrici, in modo da creare una forma a cuore.

Versare dentro i solchi a forma di cuore la marmellata, prestando attenzione a non farla andare nel resto del biscotto. Infornare e facciamo cuocere in forno ventilato preriscaldato a 170 °C per circa 15 minuti.

Una volta freddi, spolverizzare un po’ di zucchero a velo sui biscotti con cuore di marmellata e servire!

Ed eccolo il video della ricetta. Quei solchetti a forma di cuore non servono ad altro che ad essere riempiti di marmellata. Benedetta è tornata, ci è mancata ma ora è di nuovo tra noi, non poteva lasciarci soli a San Valentino.