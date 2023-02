Vuoi fare un viaggio? Ecco la meta per chi ha pochi soldi, la città perfetta

Tutti hanno diritto a una vacanza. Ma certe volte la situazione economica sembra incompatibile con ogni possibile destinazione. Quale meta può scegliere chi ha pochi soldi da spendere?

Mare, città d’arte o natura. Si può viaggiare per visitare posti bellissimi senza dissanguarsi economicamente. Basta puntare a una meta indicata anche per chi, purtroppo, ha pochi soldi da investire in svaghi e turismo.

A chi non piacerebbe passare un bel weekend in una Capitale ricca di monumenti, di storia, di piazze piene di bellezza e di vita? La soluzione ideale è Varsavia, in Polonia. La città il cui bellissimo centro storico Il centro storico è tutelato fra i patrimoni dell’umanità dall’UNESCO. Tante le attrazioni turistiche, a partire dalla Colonna di Sigismondo, passando per il Barbacane e fino allo splendido Castello Reale.

Il costo medio giornaliero per vivere come si deve in città (sempre nei limiti del cosiddetto low cost) è di 30 euro. Pernottare in un B%B costa in genere meno di 30 euro a notte. Mentre un hotel a 4 stelle difficilmente supera i 50 euro. Per mangiare ce la si cava con poco!

E se si volesse andare al mare spingendosi però fuori dai confini italiani? Una meta indicata per chi non ha troppo da spendere è Benidorm, località balneare sulla Costa Bianca valenciana, in Spagna. Un luogo amato dai giovani, proprio perché alla portata di tutti e perché pieno di attrazioni. Benidorm è piena di spiagge, molte delle quali libere. La movida è poi animata da bar e localini dai prezzi abbordabili e bei ristoranti internazionali. Eppure sono due le mete che potranno farci spendere pochissimo, le conoscevate già? Scopriamole!

Meta turistica perfetta per chi ha pochi soldi

Si può anche passare la serata passeggiando sul Balcon del Mediterraneo, una splendida terrazza panoramica sul mare e il porticciolo. Per i più piccoli la cittadina spagnola offre poi divertimento assicurato con la Terra Mitica, il parco divertimenti con tante giostre diverse.

Gli amanti dello sport e del trakking, potrebbero dedicarsi alle escursioni o agli sport acquatici. Il parco naturale della Sierra Helada è esteso e trasbordante di sorprese. Insomma, c’è tanto da vedere e da fare. Ma il vero punto forte della cittadina spagnola è il costo della vita.

I prezzi a Benidorm sono da sempre bassi. In media ci si sfama al ristorante con 15 euro. Una camera per due persone per un weekend lungo a giugno costa intorno ai 250 euro. Ecco: per chi desidera una vacanza estiva in un bel posto di mare senza dover spendere un capitale la meta giusta potrebbe essere proprio questa. E se invece si volesse puntare a qualcosa di un po’ più esotico?

A quel punto consigliamo Djerba, in Tunisia. Uno splendido posto di mare: un’isola al largo della Tunisia, nota per le spiagge enormi e le bianche città nascoste nel deserto. Ci sono tantissimi pacchetti volo+hotel a meno di 400 euro. Occasioni da non perdere per chi vuole visitare un posto incantato come la mitica Gerba.