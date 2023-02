Biscotti con cuore di marmellata, un’idea semplice per una colazione fantastica

A colazione non si resiste ai biscotti: prova questi con cuore di marmellata, idea semplicissima per iniziare la giornata in modo fantastico

Appena svegli sentiamo il bisogno di qualcosa di gustoso che ci aiuti a iniziare la giornata col piede giusto. Per questo la colazione è così importante, perché ci fornisce le energie per metterci in modo. Ovviamente, non possono mancare i biscotti: hai mai assaggiato questi con cuore di marmellata? Sono semplicissimi e golosi, li prepari in men che non si dica!

Molti rinunciano a preparare da sé dolci e simili per la colazione perché hanno timore di dover passare chissà quanto tempo ai fornelli. Grazie a questa ricetta semplicissima e irresistibile vi faremo ricedere: scommettiamo che, da oggi, vorrete gustare solo questi biscotti.

Con cuore di marmellata: biscotti golosissimi per una colazione fantastica

Potrete prepararli senza problemi la sera prima, vi assicuriamo che resteranno friabili e deliziosi fino al mattino. Si tratta di una ricetta molto facile e anche economica, che piacerà tanto agli adulti quanto ai bambini. Cosa ci serve per i biscotti cuor di marmellata? Ecco la lista degli ingredienti:

2 uova;

80 grammi di zucchero;

80 grammi di olio di semi;

300 grammi di farina;

1 bustina di lievito per dolci;

marmellata a scelta;

zucchero a velo quanto basta.

In una ciotola andiamo a rompere le uova, uniamo lo zucchero e l’olio di semi. Iniziamo a lavorare con una forchetta, poi accorpiamo anche farina e lievito setacciati poco alla volta. Passiamo a impastare con le mani fino a quando non avremo ottenuto un bel panetto, proprio come la classica pasta frolla. Avvolgiamo nella pellicola per alimenti e mettiamo ad assestare in frigo per un quarto d’ora.

Riprendiamo quindi il panetto e stendiamolo aiutandoci con un matterello. Lo spessore dovrà essere di soli pochi millimetri, quindi abbiate pazienza. Andiamo ora a ritagliare le formine dei nostri biscotti, avendo cura che siano in numero pari perché dovremo formare delle coppie.

Su metà delle formine posizioniamo, al centro, un cucchiaino di marmellata o confettura. Sull’altra metà delle formine ritagliamo, al centro, un cerchio largo quanto il cucchiaino di confettura appena spennellato. Usiamo quindi queste metà per ricoprire i biscotti farciti, sigillando bene i bordi.

Sistemiamo i biscotti su di una teglia foderata e inforniamo a 170 gradi per circa un quarto d’ora. Quando la frolla sarà ben dorata potremo spegnere il forno e tirar fuori la teglia, lasciando raffreddare per bene i biscotti così che diventino friabili. Non resta che spolverate con lo zucchero a velo e assaggiare: da batticuore!