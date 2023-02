Febbre, i rimedi naturali per non assumere farmaci: starai meglio in un attimo

Esistono dei rimedi naturali che possono aiutarci quando abbiamo la febbre. Ecco come stare meglio in poco tempo, questi metodi funzionano davvero!

Siamo in pieno invero ed è proprio questo il periodo dell’anno in cui si fanno vedere le patologie e sindromi influenzali più diffusi. L’arrivo del freddo è infatti spesso accompagnato da virus e batteri che potrebbero costringerci a stare a letto.

Ovviamente, nei casi più gravi o seri è sempre importantissimo rivolgersi al proprio medico di base e chiedere consulenza. Tuttavia, non tutti sanno che esistono rimedi naturali per trattare la febbre e risolvere una molteplicità di sintomi. Ecco, quindi, alcuni consigli che ti faranno evitare di prendere farmaci nelle forme più leggere.

Ecco i rimedi naturali contro la febbre

Molto spesso, quando si ha la febbre alta, il rimedio migliore è l’utilizzo della Tachipirina. Questo farmaco, contenente il principio attivo paracetamolo, aiuta ad abbassare la temperatura corporea e a trattare la maggior parte dei sintomi associati alla febbre. Tuttavia, nelle forme più lievi quali febbriciattola, è possibile utilizzare rimedi naturali altrettanto efficaci. In questo articolo, infatti, te ne vogliamo mostrare alcuni, senza sostituirci, però, alle consulenze di un medico e senza sminuire il ruolo fondamentale dei farmaci.

Tra i rimedi naturali contro la febbre lieve, uno dei più efficaci è lo zenzero. Questa radice ha numerose proprietà benefiche per la salute e una delle più apprezzate è la capacità di favorire la sudorazione ed espulsione del calore in eccesso. Grazie a questa sua virtù, lo zenzero può essere utilizzato anche come antipiretico naturale. Per assumere lo zenzero in modo efficace, l’ideale è preparare una tisana, che permette anche di introdurre maggiori quantità di liquidi nell’organismo.

Un altro rimedio naturale che può aiutare a contrastare la febbre lieve è quello degli impacchi alle gambe. Questo metodo prevede l’applicazione di asciugamani bagnati sui polpacci, ginocchia e caviglie, tenendoli in posa per almeno 15 minuti. Questa tecnica può risultare particolarmente utile quando le gambe e i piedi sono freddi. Gli impacchi alle gambe possono infatti contribuire a ridurre la temperatura corporea e favorire la circolazione sanguigna, contribuendo così ad alleviare i sintomi della febbre.

Infine, un ulteriore rimedio naturale contro la febbre lieve è realizzare un infuso di tiglio. Questa pianta ha proprietà antinfiammatorie e favorisce la sudorazione, ricordando l’azione dello zenzero. L’infuso di tiglio può quindi essere un rimedio utile per favorire la sudorazione durante malattie infettive febbrili o raffreddori. Inoltre, le mucillagini contenute nella pianta hanno proprietà mucolitiche, utili per ridurre tosse e catarro. L’infuso di tiglio è quindi un rimedio naturale indicato anche per i bambini con disturbi alle vie aeree.