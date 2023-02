Terrazzo e balcone, 4 idee pazzesche per sfruttarli quando fa freddo

Terrazzo e balcone, luoghi esterni presenti in ogni casa e sfruttati solo nei momenti più caldi. Oppure no? Con queste idee diventeranno dei veri giardini d’inverno!

Uno degli spazi più complicati “da recuperare” come luogo da vivere, soprattutto quando mancano all’appello il calore e le belle giornate, è di certo la terrazza. Anche se siamo tra i fortunati a godere di un attico, anche se disponiamo di un ampio spazio condominiale con piscina, il balcone o la nostra terrazza, se possibile con un grande spazio annesso, diventano qualcosa di intimo, di veramente nostro, solo quando ci trascorriamo tanto tempo.

In inverno le piante appassiscono, abbiamo timore di uscire a pulire, magari soffriamo anche di vertigini se abitiamo in alto. Corriamo il rischio, insomma, di abbandonare il terrazzo a se stesso, e sarebbe un vero peccato soprattutto se disponiamo di tanto spazio e di una bella vista. Ecco allora alcuni consigli utili per sfruttare al meglio quello di casa nostra anche nella stagione invernale, al punto da invogliare gli amici a passarci del tempo con noi, addirittura delle serate, sempre che naturalmente il freddo sia godibile e non pungente tanto da mettere a rischio la salute nostra e dei nostri cari.

Ci sono elementi decorativi che vanno oltre la semplice apparenza. Fai di tutto, con fantasia, gusto e passione, per rendere la tua terrazza un’area accogliente, in cui tu e i tuoi ospiti vi sentirete a vostro agio e al caldo. Per completare l’arredamento puoi usare tappeti e un paio di candele, purché le dimensioni consentano l’uso sicuro di queste ultime.

Isolare la tua terrazza dal freddo invernale può essere una delle migliori idee che puoi avere quando si tratta di adattare questo spazio per l’inverno. Puoi utilizzare alternative eleganti come porte fisse, schermi di vetro o tende . Sebbene siano senza dubbio le opzioni più costose, possono anche aiutare a mantenere la privacy.

3 percorsi per rendere il nostro terrazzo perfetto anche d’inverno

L’illuminazione è tutto. In inverno le condizioni di luce sono più variabili rispetto alle altre stagioni dell’anno. Pertanto, è una buona idea prendere in considerazione l’utilizzo di alcune opzioni di illuminazione aggiuntive. Questo contribuirà davvero a rendere la tua terrazza o il tuo balcone un luogo attraente e caldo. Se hai tavoli, usa candele o lampade e scegli l’illuminazione migliore per soddisfare la tua attività preferita.

Crea un ambiente caldo e combatti il freddo. Senza dubbio, la parte più scomoda dell’utilizzo del terrazzo durante l’autunno o l’inverno è il freddo. Per eliminare questo problema, puoi installare una fonte di calore come un riscaldatore o una stufa da esterno. Questi articoli sono eleganti, sofisticati e semplici. Inoltre possono essere utili in altre stagioni, considerando che le temperature possono variare in qualsiasi momento della giornata, anche durante l’estate.

Crea un design d’autore. Ci sono diverse opzioni, tra cui ghirlande luminose o tende luminose che creano un’incredibile atmosfera vintage. Tuttavia, possono non essere all’altezza se si desidera utilizzare questo spazio per attività come la lettura. Se è così, aggiungi eleganza e più luce con le lanterne a led.