Arriva il mini scooter elettrico per bambini: la foto scatena la polemica

Gli scooter elettrici per bambini scatenano sempre perplessità e polemiche, ma stavolta uno ha scatenato forti polemiche: ecco la foto incriminata

Secondo una buona parte dei genitori, con le mini moto, si arriverebbe a inculcare un modello errato di divertimento. Che siate d’accordo o meno con l’acquisto di un mini scooter per i vostri figli, sarà fondamentale sempre ricordare di non lasciarli soli nel vialetto di casa o sotto il palazzo, anche se vivete in un parco privato, soprattutto perché, anche se non stiamo parlando della strada, sulla quale questi veicoli non sono omologati per circolare, i pericoli relativi al movimento di vetture e motorini, quelli veri, sono una realtà da tenere assolutamente presente.

Siete genitori centauri? Avete inculcato nei vostri figli la passione per le moto? Allora è probabile che vedendo questo nuovo modello in arrivo dall’Oriente, impazziranno dalla gioia al pensiero di averlo tutto per sé. Parliamo di scooter elettrici che altro non sono che sono mini moto giocattolo: viaggiano elettricamente e rappresentano certamente qualcosa di molto più realistico rispetto a tutto quello che abbiamo visto fin ora sul mercato. Il prodotto arriva direttamente dalla Cina. Il marchio è quello della Niu.

Mini scooter per bambini: realistico come non mai, sembra quello dei grandi

Niu è un marchio emergente di veicoli elettrici a due ruote che ha iniziato a farsi sentire in tante parti dell’Asia, così come in Europa. In paesi come la Spagna e la Francia, le due ruote elettriche di Niu sono diventate molto popolari, soprattutto per i pendolari orientati al budget basso e alla sostenibilità. Uno dei modelli più popolari del marchio, l’NQi GTS, uno scooter equivalente a 125 cc ne è un esempio. E ora anche i più piccoli possono divertirsi simulando le corse dei grandi.

Certo, come detto, la versione pensata per i bambini dello scooter non è omologata per circolare in strada ed è circa un quarto delle dimensioni del veicolo per gli adulti. Si chiama NQi Mini ed è “l’immagine sputata” del suo fratello maggiore. Progettato per bambini dai tre agli otto anni, NQi Mini è in realtà solo un giocattolo pensato per stimolare l’interesse dei bambini per il meraviglioso mondo delle due ruote. Ha lo stesso stile scooter neo-retrò dell’NQi GTS e sfoggia anche la stessa verniciatura bianca con strisce rosse abbinate.

Un’ulteriore aggiunta alle somiglianze tra NQi Mini e NQi GTS è che sono entrambi alimentati da motori elettrici: così il tuo bambino può fare il giro del tuo vialetto a bordo di questa mini moto. Assicurati solo che lo faccia sotto un’adeguata supervisione. L’NQi Mini, nel complesso, è abbastanza sicuro, in quanto non può superare i cinque chilometri orari. Secondo le recensioni, la batteria è abbastanza rudimentale. Non è nemmeno una batteria agli ioni di litio, piuttosto una tradizionale batteria al piombo-acido che impiega circa 10 ore per caricarsi in cambio di 90 minuti di riproduzione. Tuttavia un po’ di polemica è scattata poiché troppo ‘veritiero’ per essere solo un giocattolo.