Elena Santarelli, tutti commossi per il figlio: “Così ho scoperto il tumore”

Ex modella, da anni insieme all’ex calciatore Bernardo Corradi. I due hanno dovuto affrontare quello che nessun genitore vorrebbe affrontare. E hanno dimostrato grande forza

41enne, ma la vita le ha già riservato il successo televisivo. L’amore della vita. La gioia di diventare mamma. E il dolore e la sofferenza di dover lottare per il proprio bambino. La storia di Elena Santarelli è un esempio per tutti.

Raggiunge la notorietà giovanissima. Prima come modella, sfilando, tra gli altri, per Giorgio Armani e Laura Biagiotti. Poi nel mondo della televisione con “L’eredità” e “Stadio Sprint”. È molto bella e quindi, immancabile per quegli anni, arriva il calendario sexy senza veli. Recita anche in alcuni film come “Il pranzo della domenica”, “Vita Smeralda” e “Commediasexi”. È legata sentimentalmente dal 2006 all’ex calciatore Bernardo Corradi, che nella sua carriera ha giocato in nazionale e, per quanto concerne i club con Chievo Verona, Lazio e Reggina.

I due si sono sposati il 2 giugno 2014 e hanno avuto due figli. Proprio a uno dei due bimbi è legata la storia di sofferenza e coraggio che ha per protagonista Elena Santarelli.

La malattia del figlio di Elena Santarelli

Il 30 novembre del 2017, infatti, a uno dei due bimbi, Giacomo, viene diagnosticato un tumore al cervello. Per Elena Santarelli e Bernardo Corradi è un colpo durissimo. Cade il mondo addosso, il piccolo rischia di non farcela. Iniziano così le visite, anche piuttosto invasive purtroppo, e le terapie.

I due scoprono il dramma in seguito a un banale controllo sul piccolo, che lamentava ancora dolore alla testa dopo un mese circa da una normale caduta. A insospettire, infatti, non solo questi dolori continui, ma anche i getti di vomito, assai frequenti. Si ha tanta paura, ma anche speranza: “Nella nostra famiglia c’è un prima e un dopo 30 novembre 2017” dirà in una intervista la bella Elena. Non è più la stessa dopo il dramma vissuto.

Inizia la lotta di Giacomo, appena 10 anni. E dei suoi genitori, Bernardo ed Elena: “L’aiuto psicologico può aiutare tanto. A noi è servito moltissimo” dice ancora Elena. Due anni in cui nessuno molla, fino a quando è la stessa Elena a raccontare della completa guarigione del piccolo. Giacomo, infatti, ha oggi 13 anni e sta bene. Una storia di coraggio, di dignità, di una famiglia unita. Una vera rarità nel mondo dei VIP, che, spesso, ci sembra così artefatto.