Federica Pellegrini, rotto il silenzio sulla gravidanza: l’annuncio

Federica Pellegrini ha finalmente rotto il silenzio sulla sua presunta gravidanza. E i fan sono rimasti senza parole, scopriamo quanto sia successo

Circolano ormai da tempo voci sulla presunta gravidanza di Federica Pellegrini, l’ex nuotatrice e campionessa olimpionica che solo la scorsa estate ha sposato il suo grande amore, Matteo Giunta. Un matrimonio da favola celebrato nella sua amata Venezia insieme ai familiari, agli amici (e colleghi) più stretti.

A porre fine alle congetture sul suo presunto stato interessante ci ha pensato la stessa Federica con un messaggio chiarissimo condiviso con i fan su Instagram. Un messaggio che è stato accolto con grande sorpresa da tutti, ma che ha anche colpito positivamente gran parte delle donne che la seguono.

Federica Pellegrini, tutta la verità sulla presunta gravidanza

In risposta a una domanda diretta da parte di uno dei suoi followers su Instagram, Federica Pellegrini ha precisato di non essere in dolce attesa ma non sentirsi meno “donna” per questo. “Mi viene chiesto spesso se diventerò madre e sto cominciando a trovarlo un po’ pesante“, ha dichiarato l’ex campionessa di nuoto con la solita fermezza. “Sembra quasi che se i figli non venissero io mi debba sentire meno realizzata di quello che sono“.

Parole che hanno suscitato grande solidarietà da parte delle donne che la seguono da sempre sui social network. Molte di loro non hanno potuto non complimentarsi con lei per la sua risposta breve e decisa e per la sua decisione di esporsi su un tema così delicato su cui si sta dibattendo a lungo in questi ultimi anni.

L’assenza di figli non sembra essere un problema né per la Pellegrini né per il marito Matteo. I due non potrebbero apparire più felici e amano trascorrere gran parte del loro tempo libero insieme. Di recente la coppia ha anche deciso di dedicarsi a un nuovo sport, lo sci, che sembra piacere molto alla ex nuotatrice. Federica sta infatti prendendo regolari lezioni e pare stia migliorando giorno dopo giorno.

Nonostante i due piccioncini non abbiano detto addio al mondo dello sport, di recente hanno dovuto rinunciare a un impegno a cui tenevano molto, la Run for Love, la maratona a sostegno della Fondazione Meyer dell’ospedale pediatrico di Firenze. Matteo, infatti, si è ammalato e i due sono stato costretti a trascorrere il loro primo San Valentino da coppia sposata a casa. Una piccola battuta d’arresto per una coppia che sembra proprio non riuscire a stare ferma!