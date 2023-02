Tumori, scoperti 5 alimenti insospettabili che prevengono il cancro: fatene scorta

Per prevenire i tumori ci sono alcuni alimenti, in particolare 5, che risultano essere più efficaci di altri. Ecco quali sono quelli di cui dovete fare scorta.

Per prevenire l’insorgere di tumori è importante mettere in atto alcuni accorgimenti che riguardano in particolare le proprie abitudini a tavola. Gli esperti, a tal proposito, consigliano di prediligere determinati cibi piuttosto che altri che dunque è bene conoscere.

Di seguito andremo ad approfondire quelle che sono le proprietà vantate da alcuni alimenti in modo tale da agire in maniera concreta nella lotta ai tumori. La prevenzione, difatti, risulta essere al momento l’unica arma più efficace che si ha nei confronti di una malattia ancora oggi particolarmente subdola e pericolosa per la propria vita.

Tumori: i 5 alimenti che lo prevengono

Come molti di voi già sapranno, l’alimentazione può aiutare in maniera concreta a prevenire l’insorgere del cancro. Chiaramente, ci sono alcuni cibi più efficaci di altri e che, dunque, è bene introdurre regolarmente all’interno del proprio piano alimentare.

Si tratta, nello specifico, di alimenti contenenti antiossidanti che svolgono un ruolo fondamentale nella lotta ai radicali liberi e nella prevenzione delle malattie, tra cui quelle oncologiche. Per fare un esempio, tra quelli che potremmo definire i cibi scudo contro il cancro c’è il tè verde. Questo si caratterizza principalmente per essere ricco di epigallocatechine che altro non sono che antiossidanti naturali in grado di ridurre il rischio di insorgenza di ammalarsi di tumore alla prostata. Anche il pomodoro non è da meno dal momento che risulta essere una fonte naturale di licopeni.

In questo caso si tratta di sostanze dall’elevato potere antinfiammatorio e antiossidante al tempo stesso. Quando presente in elevate quantità, sono in grado di ridurre fino al 26% il rischio di ammalarsi. Ciò detto, nella prevenzione del tumore alla tiroide, è emersa l’efficaci di alcuni frutti, tra cui le mele. Queste in particolare si distinguono per essere ricche di fibre e i polifenoli, sostanze note per la loro capacità di rafforzare il sistema immunitario. Da non sottovalutare sono anche i benefici offerti dai mirtilli, fonte inesauribile di fibre, vitamina C, flavonoli, tannini, antocianine.

Infine, gli esperti consigliano anche di prevedere all’interno del proprio piano alimentare il consumo regolare di crucifere, tra cui broccoli, cavoli e così via. In questo caso, si tratta di alimenti altamente salutari per via della presenza, oltre che di fibre, anche di vitamina C, folato e di carotenoidi.

Alla luce di quanto elencato, è importante fare molta attenzione a ciò che mangiamo in modo tale da ridurre il più possibile il rischio di ammalarsi di malattie di natura oncologica.