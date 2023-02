Arriva il bonus per le vacanze con tutta la famiglia: il risparmio è forte e gli italiani festeggiano

Per le prossime vacanze in famiglia arriva un bonus che fa davvero al caso tuo: il risparmio è garantito, cosa occorre sapere.

A distanza di pochissime settimane dall’inizio della primavera, il pensiero che accomuna milioni di italiani è solo uno: le vacanze estive. Che siano in alta o in bassa stagione, coloro che sono soliti lavorare tutto l’anno non vedono l’ora di godersi un po’ di meritato relax. Anche quest’anno accadrà una cosa del genere, ma non tutti sanno che ad attenderli ci sarà una sorprendente novità.

Forse non tutti lo immaginano, ma quest’anno l’INPS ha messo a disposizione di alcune ‘categorie’ di persone la possibilità di poter sfruttare un bonus che permette loro di andare in vacanza con tutta la famiglia risparmiando davvero tantissimo. Fate molta attenzione, però: non facciamo assolutamente riferimento a quel bonus stanziato dal Governo in piena crisi Covid per far ripartire il settore del turismo, ma ad un’altra impressionante opportunità studiata su misura per tutti coloro che ne hanno bisogno.

Così come per la stragrande maggioranza dei bonus, anche questo legato alle vacanze di milioni di italiani non verrà assolutamente concesso a tutti coloro che ne vogliono usufruire, ma solo a quelli che rispettano determinati condizioni. A questo punto, non ci resta che capire da chi può essere richiesta un’agevolazione simile e in che cosa consiste in termini economici.

Se vuoi andare in vacanza con la famiglia, è in arrivo un bonus imperdibile: chi può richiederlo

Se stai già pensando a cosa fare in estate e a dove andare in vacanza, allora non puoi assolutamente perderti questa novità in vigore a partire da quest’anno. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che l’INPS abbia scelto di dare la possibilità a coloro che rispettano determinate condizioni di poter sfruttare un bonus che permette loro di risparmiare notevolmente in previsione della prossima stagione estiva.

Inutile dirvi che, ancora prima di preparare le valigie e andare in vacanza, sarebbe opportuno informarsi sui costi che si andranno ad affrontare e, magari, scegliere la soluzione che più fa al caso vostro. Una volta capito questo, si può procedere con la domanda. Come dicevamo poco fa, non tutti gli italiani potranno beneficiare di questa grande opportunità. A quanto pare, infatti, sembrerebbe che solo alcune categorie di persone potranno richiedere l’indennizzo. Ecco quali:

Pensionati disabili a carico di della Gestione Dipendenti Pubblici Inps o che hanno aderito alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali o, ancora, che sono a carico della Gestione Fondo ex IPOST

a carico di della o che hanno aderito alla o, ancora, che sono a carico della Accompagnatori e parenti del disabile a patto che il reddito rispetti i canoni stabiliti.

Alla luce di tutto questo, è importante sapere quando si può richiedere tale agevolazione e se, magari, c’è qualche limitazione in termini di località. Allora, coloro che decideranno di sfruttare tale misura potranno scegliere qualsiasi posto di mare, di montagna o città d’arte del nostro paese. Quello che però conta sapere è che il bonus può essere sfruttato a partire dal mese di luglio fino ad ottobre con un rientro previsto entro il 1 novembre.

A quanto ammonta il bonus?

Insomma, un’occasione che non può essere assolutamente sprecata, non trovate? A questo punto, scopriamo insieme a quanto ammonta l’agevolazione.

A quanto pare, sembrerebbe che l’importo destinato ai richiedenti sia di circa 1400 euro se si dispone di un ISEE inferiore gli 8 mila euro. Ed, invece, di 800 euro con un reddito superiore ai 72 mila euro. Per poterlo richiedere, infine, è importante usufruire dello SPID, CIE e CNS e recarsi presso il sito ufficiale dell’INPS, cliccando sulla dicitura ‘Estate INPSieme Senior’. Una volta inoltrata la domanda, verrà stilata una graduatoria in base ai redditi ed, ovviamente, a disabilità più o meno gravi.

Cosa aspettate, quindi? Se avete intenzione di concedervi una vacanza rilassante e rispettate tutti i requisiti richiesti, cosa vi costa chiedere un bonus del genere?