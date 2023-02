Bronchiolite e malattie respiratorie, i medici lanciano l’allerta: no agli antibiotici

Come comportarsi quando i bambini si ammalano di bronchiolite o altre gravi malattie respiratorie? Le linee guida dei pediatri.

Le epidemie di bronchiolite sono un pericolo da non sottovalutare. Curare male un bimbo significa esporlo a problemi seri.

Tanti medici consigliano di trattare la bronchiolite e le infezioni respiratorie più tenaci con cortisone, antibiotici e broncodilatatori. In realtà, già da molto tempo, i pediatri suggeriscono di curare la bronchiolite in modo diverso. Le nuove linee guida per contrastare il virus respiratorio sinciziale (VRS), responsabile di più del 60% delle infezioni nei bambini nel primo anno di vita, puntano a sconsigliare l’uso di cortisonici e antibiotici in ogni caso.

Negli ultimi due anni, le bronchioliti hanno avuto una diffusione quasi pari alle infezioni da Covid e spesso i malati, piccoli e grandi, sono finiti in ospedale. Un documento, pubblicato sull’Italian Journal of Pediatrics e realizzato, con l’egida della Società Italiana di Pediatria (SIP), della Società di Neonatologia (SIN), della Società per le Malattie Respiratorie Infantili (SIMRI) e di altre tre società scientifiche pediatriche, ha di recente dettato alcune regole base per affrontare questa emergenza.

Le linee guida proposte dai pediatri ai medici e ai genitori premono affinché si eviti l’uso del cortisone e antibiotici nel trattamento della bronchiolite, soprattutto nei più piccoli. Solo negli adulti, infatti, e in caso di complicanze associate alla bronchite, è possibile assumere corticosteroidi per via inalatoria. Per esempio il Beclometasone, il Rinoclenil o il Becotide nasale.

Bronchiolite nei bimbi: mai assumere cortisone e antibiotici

Durante i primi giorni, la bronchiolite è di norma indistinguibile da una banale infezione delle prime vie aeree. I sintomi piu rilevanti appaiano dopo i primi cinque giorni, quando si può riscontrare un tosse protratta e frequente. Questa tosse può durare dai dieci ai trenta giorni e condurre a un progressivo peggioramento della funzionalità respiratoria.

Nella maggior parte dei casi, per combattere la bronchite acuta è inutile una terapia antibiotica. La scienza ha ampiamente dimostrato come gli antibiotici risultino inefficaci indipendentemente dalla durata della tosse.

Per il trattamento della bronchiolite acuta ad eziologia batterica si dovrebbe valutare l’uso di macrolidi, doxiciclina e cotrimossazolo. Per le forme associate a infezione da virus influenzale, bisogna usare gli antivirali, come l’oseltamivir (Tamiflu) e il zanamivir (Relenza). Ovviamente l’effetto non è sempre risolutivo. Infatti quando si parla di cure alle bronchioliti, il più delle volte si tratta soltanto di calmare i sintomi. Come? Con aerosol, antitussivi e mucolitici.

I cortisonici vanno sempre evitati con i pazienti pediatrici perché possono solo peggiore la situazione senza debellare l’infezione.