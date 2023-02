Pelle perfetta dopo i 50 anni? Ecco i trucchetti di cui non potrete più fare a meno

Avere la pelle perfetta dopo i 50 anni si può: parola degli esperti! Ecco i trucchetti che aiutano a contrastare i segni del tempo.

Anche le star non possono più fare a meno di curare la propria pelle. Avere un aspetto fresco e giovane è ormai diventato importantissimo, ecco come fare per contrastare il passare del tempo.

Per avere un aspetto sempre fresco e giovane bastano poche piccole accortezze, da mettere in pratica con costanza ed attenzione. Lo sanno bene anche le star, che non disdegnano prodotti o trattamenti che le aiutano a mantenere intatta la loro bellezza nonostante il passare del tempo. Ad affermarlo è Vanity Fair che ha intervistato una delle maggiori esperte nel settore, la dottoressa Maria Gabriella di Russo. La professionista ha rivelato che ci sono trattamenti e tecniche che non solo le star possono fare, e che funzionano davvero. Ma sapete quali sono?

I segreti delle star

Secondo l’esperta, tutto cambia in base al tipo di pelle. Se si ha una cute più sottile, la dottoressa consiglia l’ossigenoterapia. Si tratta di un trattamento che sfrutta l’ossigeno nell’aria e, per mezzo di un macchinario apposito, lo introduce nella pelle, facendo si che questo possa penetrare in profondità. L’ossigeno, infatti, è una componete fondamentale per mantenere una cute non solo giovane ma anche più luminosa.

Questo, ad esempio, è il tipo di trattamento che utilizza la meravigliosa attrice Cate Blanchett. Per le over 50 che hanno una pelle più spessa e oleosa, invece, i consigli sono differenti. Qui la di Russo suggerisce la biostimolazione senza aghi, perfetta per questo tipo di epidermide. Si tratta di un cocktail di sostanze che permettono alla pelle di ritrovare la giusta elasticità, stimolando anche la produzione di collagene, l’elemento che più di tutti dona giovinezza al viso. Ma non è tutti!

Per chi non disdegna gli aghi, infatti, è possibile effettuare delle piccole iniezioni che fanno penetrare nella pelle tutte le sostanze necessarie per permetterne il ringiovanimento. Per la precisione si tratta di peeling stimolante che utilizza l’acido tricloacetico al 33%. Infine, è stato dimostrato che un mix di acidi può davvero fare la differenza. Mandelico, lattico e citrico, nelle giuste dosi, riescono a levigare la pelle, restituirle tutta la luminosità che si perde a causa di stress e smog, e a combattere l’invecchiamento cutaneo.

Ai vari trattamenti, l’esperta consiglia di abbinare sempre una corretta alimentazione e, nel caso, degli integratori. La di Russo ha sottolineato l’importanza degli aminoacidi, grandi alleati per il ringiovanimento cutaneo. La pelle prende moltissimo dal sangue e dalla circolazione e, di conseguenza, anche dall’alimentazione. Ecco perché anche le star curano la propria dieta e non mancano mai di integrarla con prodotti appositi, sempre consigliati da esperti del settore.