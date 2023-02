Ti sembrerà di essere in Francia, ma è uno dei posti più spettacolari d’Italia: ecco perché è la meta di migliaia di turisti

Questo posto meraviglioso è la meta preferita di migliaia di turisti: ti sembrerà di essere in Francia, ma in realtà sei in Italia. Guarda un po’ qua!

Tra poco tornerà la primavera e con essa le giornate riprenderanno ad allungarsi, le temperature si faranno più miti e tutti noi ricominceremo a concederci qualche breve soggiorno e qualche gita fuori porta per regalarci un po’ di relax con amici e familiari.

A tal proposito, quest’oggi vogliamo proprio mostrarti una metà a dir poco spettacolare, apprezzata da migliaia di turisti. Riesci ad immaginare di che cosa stiamo parlando? Guarda un po’ qua con i tuoi stessi occhi: ti sembrerà di essere in Francia, ma in realtà questa destinazione mozzafiato si trova proprio in Italia.

La metà preferita di migliaia di turisti

Quest’anno l’imprenditrice agricola Francesca De Iuliis ha deciso di realizzare un progetto davvero ambizioso che si pone già come trend estivo. Sapete già di che cosa stiamo parlando? L’imprenditrice ha pensato di realizzare un meraviglioso campo di lavanda in un terreno di famiglia lasciatole dal padre. Come ha spiegato lei stessa, l’idea è quella di creare una sorta di piccola Provenza in Italia. Il campo di lavanda aprirà i battenti a giugno e i visitatori vi potranno entrare a fronte di un piccolo contributo.

All’interno del giardino ci saranno furgoncini per lo street food e un’area riservata ai bambini. Inoltre, vi si potranno scoprire anche delle varietà diverse rispetto alla classica lavanda di colore viola, come per esempio la lavanda bianca o rosa. In più, nel campo verranno organizzati picnic, aperitivi, corsi di yoga e di Pilates. Il giardino rimarrà aperto per tutto il mese di giugno e di luglio (periodo di fioritura della lavanda). Successivamente, i fiori saranno raccolti per produrre oli essenziali. Ma dove si trova esattamente questo Paradiso Terrestre? Scopriamolo subito!

Ti sembrerà di essere in Francia, ma è uno dei posti più spettacolari d’Italia

Come abbiamo anticipato fin dall’inizio del nostro articolo, nonostante questa meta turistica meravigliosa possa sembrare uno dei tanti appezzamenti di terra della Provenza francese, in realtà si trova in Italia. Sapete già dove?

Ebbene, il campo di lavanda ideato da Francesca De Iuliis sorgerà a Roma, a 5 chilometri dall’uscita 24 del GRA. Incredibile, non è vero? Eppure è proprio così! Il terreno di 12 mila metri quadrati coltivato a lavanda si pone già come principale meta turistica estiva per i visitatori che tra giugno e luglio passeranno per la Capitale. Una destinazione davvero da non perdere!