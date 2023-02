Yoga durante la gravidanza? Assolutamente si! Ecco perché fa così bene

Fare yoga durante la gravidanza può apportare molti benefici sia alla futura mamma che al nascituro: vediamo nello specifico il perché.

Se sei incinta e cerchi modi per rilassarti o mantenerti in forma, potresti prendere in considerazione lo yoga prenatale. Proprio come altri tipi di corsi di preparazione al parto, lo yoga prenatale è un approccio multiforme all’esercizio fisico che punta sullo stretching, la centratura mentale e la respirazione focalizzata.

Prima di iniziare una lezione di yoga prenatale è sempre bene rivolgersi al proprio medico, soprattutto se non si è mai praticato prima questo tipo di allenamento psico-fisico. Sappiate, però, che non è necessario fare allenamenti intensi per vedere i benefici di questi esercizi mirati. Ma quali sono nello specifico i benefici dello yoga praticato in gravidanza, pratica molto diffusa soprattutto negli States?

I molteplici benefici dello yoga praticato in gravidanza

La ricerca suggerisce che lo yoga prenatale è sicuro e può avere molti benefici per le donne incinte e i loro bambini. Può infatti migliorare il sonno, ridurre lo stress e l’ansia, aumentare la forza, la flessibilità e la resistenza dei muscoli (fondamentali per il parto). È inoltre una pratica molto valida per diminuire il mal di schiena, la nausea, il mal di testa e la mancanza di respiro (quest’ultima molto comune nelle ultime settimane di gravidanza).

Ma i benefici non finiscono qui. La combinazione di movimento intenzionale e respirazione strutturata può aiutare ad alleviare i sintomi della depressione. Secondo quanto affermato dagli esperti, la respirazione lenta e ritmica attiva il sistema nervoso e blocca il cortisolo, che, in quantità elevate, è stato collegato alla depressione.

Lo stretching e i movimenti nello yoga facilitano lo scorrimento del sangue da e verso il cuore. Un flusso sanguigno migliorato significa che il tuo bambino riceve più sangue ricco di ossigeno. E questo apre la strada a uno sviluppo sano.

Lo yoga prenatale, inoltre, migliora la tua esperienza sul lavoro. Iniziare a praticarlo in qualsiasi trimestre può aiutarti a rilassarti anche durante le intese giornate lavorative. Non solo. È stato dimostrato che la meditazione e gli esercizi di respirazione riducono il dolore durante il travaglio.

Esistono molti tipi diversi di yoga, alcuni più faticosi di altri. Lo yoga prenatale, l‘hatha yoga e lo yoga riparatore sono le scelte migliori per le donne incinte, ma rivolgiti sempre al tuo medico per avere ulteriori delucidazioni in proposito.

Fai attenzione a evitare lo yoga caldo, che comporta l’esecuzione di pose complesse in una stanza riscaldata a temperature elevate. Ad esempio, durante la forma Bikram di ‘hot yoga’, la stanza viene riscaldata e raggiunge un’umidità del 40%. Lo yoga caldo può aumentare troppo la temperatura corporea, causando una condizione nota come ipertermia.