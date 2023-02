Aiuti alle mamme: Meloni offre 4 mesi per ogni figlio in aggiunta all’Assegno Unico “che gioia”

Non solo l’assegno unico per le mamme: un aiuto concreto da parte della Meloni che permetterà di tirare un sospiro di sollievo.

Nel corso della storia le donne sono state sempre emarginate. I loro ruoli erano ben precisi: stare a casa e badare ai figli. Difficilmente c’era spazio per altro, anche quando c’erano grandi qualità e talento. Difatti sino a sessant’anni fa erano davvero poche le donne lavoratrici.

Fortunatamente con il passare del tempo le cose sono progressivamente cambiate e le donne hanno avuto un ruolo attivo. Oggi la maggior parte di loro lavoro fuori casa, costruendo una propria indipendenza economica. Eppure, ancora oggi, nonostante i passi avanti e gli sforzi fatti, le donne tendono ad essere bistrattate nel mondo del lavoro. Anche lo Stato non aiuta, offrendo pochi sostegni alle lavoratrici.

Tuttavia la premier Giorgia Meloni sembrerebbe pronta a fare un piccolo passo in avanti. Il Presidente del Consiglio, infatti, durante l’incontro al Ministero del Lavoro, ha proposto una nuova soluzione: un anticipo pensionistico alle madri.

Un anticipo pensionistico per le mamme

Dunque la questione delle pensioni è uno dei nodi da sciogliere. Il nuovo Governo, difatti, è ben consapevole di dover decidere quanto prima. La premier Meloni sembra avere le idee molto chiare, e già qualche proposta sul tavolo. Durante l’incontro al Ministero del Lavoro, l’esecutivo ha messo sul tavolo una nuova ipotesi: un anticipo pensionistico per le lavoratrici madri. Quattro mesi per ogni figlio è questa la proposta avanzata da Meloni. Tuttavia non sembrerebbe essere neppure una grande novità. Tale opzione, infatti, è già prevista dalla riforma Dini, ma solo per coloro che presentano un sistema contributivo pieno.

L’intento della premier sembrerebbe quello di espanderlo anche a chi possiede un sistema contributivo misto. Tuttavia si tratterebbe di una misura non facile da attuare. La proposta dovrà essere analizzata dal Mef, anche se tuttavia non sembra difficile stimare il “peso” economico che potrebbe avere. Quattro mesi di anticipo, infatti, equivarrebbero a ben 700 milioni di euro di spesa.

Dunque Meloni ha presentato questa nuova proposta, in cui sembra voler agevolare le donne. Tuttavia non mancano i punti critici. Difatti con questa misura trarrebbero vantaggio solo le donne con figli. In questo modo le lavoratrici non madri non potrebbero usufruire di alcun tipo di agevolazione per uscire prima dal mondo del lavoro. Va bene aiutare coloro che sono madri, ma per quanto riguarda le pensioni andrebbero aiutate tutte le categorie di lavoratori.