Arrivano i soldi alle mamme promessi dalla Meloni: i nuovi bonus e aiuti da sommare ad Assegno Unico “che serenità”

Per tutte le mamme sono in arrivo i soldi promessi dal governo, sono diversi i nuovi bonus e gli aiuti a riguardo: quali sono.

L’aumento dei prezzi ha messo in difficoltà tantissime famiglie, specialmente quelle mono-reddito, che adesso però potranno ricevere diversi aiuti rispetto al solo assegno unico. Queste agevolazioni sono indirizzate alle madri in difficoltà, ma soprattutto a chi ha un reddito basso.

Quando si diventa madre si vive sicuramente una gioia infinita. Subito dopo il momento di visibilio, però, subentra una grande preoccupazione, specie quando si vive in una situazione economica non proprio agiata. La situazione rischia di diventare ancora più critica in un periodo come questo dove la crisi economica è accentuata e portare avanti una famiglia diventa sempre più complicato. Per questo motivo gli aiuti dal Governo arrivano come una manna dal cielo per chi ha figli a carico o sta per diventare genitore.

Tra le varie misure messe a disposizione dal governo troviamo sicuramente l’assegno unico ovvero quel contributo economico che le famiglie con figli a carico. Questo viene erogato per ogni figlio dal 7°mese di gravidanza fino a 21 anni d’età. Inoltre minore è il reddito del beneficiario, maggiore sarà l’importo mensile dell’assegno unico. Per non perdere l’intero importo spettante, gli interessati dovranno inviare entro il 28 febbraio il nuovo modello ISEE. Ma l’assegno unico non è l’unico bonus per le giovani mamme, scopriamo quindi tutti i sussidi a disposizione.

Mamme, non solo l’assegno familiare: quali bonus saranno a disposizione

Nel corso degli anni l’assegno familiare ha sostituito diverse misure come il Premio alla nascita, l’assegno di natalità, lasciando però inalterate altre importanti agevolazioni. Infatti, sono diversi i sussidi per le giovani mamme in difficoltà.

Tra questi bonus troviamo il Bonus Asilo Nido. Stiamo parlando di un sussidio che potrebbe arrivare al valore di 3.000 euro per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati. I soldi di questo sussidio potranno essere utilizzati anche per forme d’assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di 3 anni con gravi patologie croniche. Tutte le famiglie hanno potuto ricevere il bonus presentando domanda entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.

Come di consueto poi toccherà all’Inps pubblicare tutte le indicazioni necessarie da seguire. Anche per accedere a questo bonus sarà necessario presentare il modello ISEE. Nel dettaglio l’Isee dei minorenni è riferito al minore per cui si richiede il contributo. Più basso sarà l’importo emergente, più elevato sarà il contributo erogato.

Infine le madri con un reddito basso potranno ricevere un bonus dal proprio comune. I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure, qualora ne siano provvisti, questa deve rientrare in un determinato importo fissato annualmente. La domanda dovrà essere presentata entro 6 mesi dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo presso il comune di residenza ed il contributo sarà di circa 350 euro per 5 mesi.