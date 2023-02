Casa perfettamente in ordine con la tecnica dei 25 minuti: dimenticate i rigidi metodi giapponesi

Per avere casa perfettamente in ordine basteranno solo 25 minuti: con questa tecnica non avrai più nulla fuori posto.

Non riesci a conciliare il lavoro in ufficio con le faccende domestiche? Torni a casa alle 5 del pomeriggio, sei distrutta psicologicamente e devi anche aiutare i tuoi bambini con i compiti di scuola. Per forza di cose tralasci le pulizie ed ecco lo sporco, stanza dopo stanza, si accumula.

Intanto rimandi a domani quello che puoi fare oggi, mentre il lavandino del bagno è sporco da due giorni di dentifricio, mentre i panni da lavare si accumulano, mentre i ragazzini dormono invasi dai giocattoli non sistemati.

La tua casa è ostaggio del disordine, sei disperata: ecco la soluzione

Eppure sei di quelle precise, hai insegnato ai bimbi a mettere a posto ogni qual volta hanno finito di giocare, almeno ci hai provato, ma non ti puoi permettere una colf, sono tempi difficili, e quelle tende del salotto andrebbero lavate, i piumoni vanno portati in lavanderia, ci sono ovunque scarpe per casa. Il cane deve scendere 4 volte al giorno! Ci sono certe giornate in cui non riesci nemmeno a lavare i piatti della cena che si accumulano per il giorno successivo.

C’è una soluzione per tutto questo? Gli americani la chiamano la tecnica del pomodoro. Consiste, come in un percorso circolare, dalla forma del pomodoro appunto, in cicli lavorativi di 25 minuti, intervallati da 5 minuti di pausa. Potrebbe accadere che non riuscirai a sistemare tutta casa, visto il caos accumulato, in una sola ora di lavoro, al netto degli intervalli, però potresti comunque avvantaggiarti. Cominciare, dicono gli esperti, è la chiave di volta. Rimandare, rimandare e poi rimandare, non fa altro che aumentare il lavoro da fare e di conseguenza lo sconforto nel pensare: “non ce la faccio, comincio domani”.

Cicli di lavoro di 25 minuti: gli americani la chiamano tecnica del pomodoro

Come in una dieta sana, cominciare a vedersi magri invoglia a continuare. Così come i primi barlumi di casa pulita ti faranno vedere la luce in fondo al tunnel e ti verrà voglia di continuare. Prima di cominciare siediti: scrivi su un foglio quali sono le priorità, fai una graduatoria delle attività, dalla più urgente. Se c’è la muffa nella doccia, la pulizia delle tende del salotto può attendere. A questo punto metti un timer e comincia i tuoi cicli di lavoro.

Non crederai a te stessa, l’ordine, che sembrava lontano anni luce, farà di nuovo capolino nella tua vita. Ovviamente questo ciclo di operazioni va eseguito con una certa continuità. Ti renderai conto che sarà sempre meno faticoso e più divertente. Fatti aiutare dai bambini, almeno nei lavori non pesanti. Trasforma il tutto in gioco, regala loro un timer e responsabilizzali affidando loro almeno un ciclo da 25 minuti una tantum per la loro camera. L’unione fa la forza.