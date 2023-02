Cattivo odore intimo? Nessun problema: con questi 5 rimedi risolverai una volta per tutte

Un cattivo odore intimo può diventare fonte di disagio: per fortuna esistono vari rimedi che vi permetteranno di risolvere il problema.

Sono diversi i fattori che potrebbero provocare un cattivo odore intimo: dagli ormoni alle infezioni, fino ad una scorretta alimentazione. Guardando il lato positivo, nella maggior parte dei casi non si tratta di una patologia (ad eccezione delle situazioni in cui il tanfo diventa particolarmente forte). In realtà, infatti, è una problematica molto comune e diffusa tra le donne. Fortunatamente esistono diversi rimedi per fare fronte al problema che, molto spesso, diventa fonte di disagio.

Come affermato in precedenza, quando si parla di cattivo odore intimo le cause possono essere diverse. Le infezioni sono uno dei fattori principali e si contraddistinguono per i germi coinvolti (tra cui possiamo menzionare la clamidia e la candida). Spesso sono a loro volta collegate ad una scarsa igiene intima, che non fa altro che favorire la diffusione di germi. Il sudore è un altro fattore da prendere in considerazione: anche la vagina, come per esempio le ascelle, è dotata di ghiandole sudoripare.

Il cattivo odore vaginale può essere causato anche dagli ormoni in costante cambiamento, in particolare durante la fase dell’ovulazione e del ciclo mestruale. Quando la menopausa ha inizio, il livello di estrogeni presenti nell’organismo cala. Ciò potrebbe provocare una secrezione maleodorante, oltre che acquosa. Infine, tra i fattori troviamo un’alimentazione inadeguata. La nostra dieta influisce sul benessere del corpo e quello della vagina non è certamente escluso. Il consumo di cibi come aglio, cipolla o broccoli (caratterizzati da un odore deciso) andrà ad influenzare l’odore vaginale.

Le soluzioni naturali per far fronte al problema

Cosa si può fare per far sparire questo fetore imbarazzante? Ecco cinque rimedi totalmente naturali. Il primo è l’uva spina indiana, frutto ricco di vitamina C, che può essere mangiato o bevuto, in grado di contrastare i batteri e le infezioni che colpiscono la vagina. È l’ideale per eliminare i cattivi odori, grazie alla sua azione purificatrice del sangue. Anche gli agrumi sono frutti di vitamina C e, come l’uva spina indiana, hanno effetti benefici sul nostro sistema immunitario. Arance, pompelmi, ananas, mirtilli, limoni e lime (per elencarne alcuni) aiutano ad eliminare le tossine e le infezioni vaginali.

L’aceto di sidro di mele si distingue per le sue proprietà antisettiche e antibatteriche, che lo rendono l’ideale contro il cattivo odore. Può essere bevuto ma anche utilizzato per un bagno caldo. Nel primo caso, vi consigliamo di prenderne due cucchiai al giorno, mescolati con un bicchiere d’acqua. Nel secondo, invece, serviranno due tazze di aceto, da versare nell’acqua del bagno. Immergetevi per almeno una ventina di minuti, così da eliminare i batteri.

Lo yogurt è già noto per le sue proprietà benefiche che, a quanto pare, riguardano anche la vagina. L’alimento, infatti, contiene batteri lactobacillus, in grado di combattere la candida (una delle principali infezioni responsabili del cattivo odore). Inoltre contribuisce a mantenere i livelli di pH vaginale nei loro standard. Ovviamente, lo yogurt normale è da preferire a quello zuccherato. Infine, il fieno greco (con il quale si possono fare ottime tisane) agisce sugli ormoni, andando a ridurre il fetore e le secrezioni vaginali. Come se non bastasse riesce a regolare il ciclo mestruale.