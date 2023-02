Colesterolo alto? Ecco come controllarlo con questi semplici accorgimenti

Il colesterolo alto può essere controllato in maniera piuttosto efficace mettendo in atto alcuni semplici accorgimenti: ecco quali sono.

Il colesterolo alto è un problema che deve essere adeguatamente contrastato per evitare di andare incontro a problemi anche molto seri per la salute. Quando i livelli della sostanza in esame risultano essere particolarmente elevati, infatti, ci si può ritrovare a fare i conti con una serie di problematiche che riguardano il sistema cardiovascolare e, nello specifico, l’insorgere di ictus o infarto.

A tal proposito, Massimo Volpe, professore di Cardiologia all’Università Sapienza di Roma e presidente della SIPREC, Società Italiana di Prevenzione Cardiovascolare, ha voluto fornire dei consigli molto utili. In particolare, si tratta di alcuni accorgimenti che se adottati possono prevenire la necessità di ricorrere ai farmaci.

Colesterolo alto: come contrastarlo secondo l’esperto

Stando a quanto riferisce il professor Volpe è possibile evitare di andare incontro a rischi anche molto seri per la propria salute, anche senza ricorrere ai farmaci. Il colesterolo alto è un nemico della salute e per questo può essere utile sapere come bisogna intervenire secondo l’esperto.

Secondo il presidente di SIPREC, è necessario prediligere innanzitutto gli alimenti ricchi di fibre. Questi infatti sono in grado di limitare l’assorbimento del colesterolo e favorire un corretto transito intestinale. A conferma di ciò, ci sono degli studi scientifici che rivelano che consumare una quantità di fibre di 3 grammi al giorno, contribuisce ad una riduzione di LDL anche del 6 %.

Sempre in riferimento alle abitudini da tenere a tavola, è importante sapere che sono da evitare gli alimenti contenenti elevate quantità di grassi saturi; tra questi ci sono il latte intero, i formaggi ma anche le carni grasse. Piuttosto, l’esperto consiglia di prediligere cibi ricchi di proteine come, ad esempio, il pesce e i legumi.

Non solo, per il professor Volpe, un altro modo per contrastare i livelli di colesterolo alti consiste anche nel praticare regolare attività fisica. Quest’ultima, difatti, aiuta a contrastare il sovrappeso e allo stesso tempo svolge un’azione protettiva aumentando il colesterolo HDL, ossia quello buono. Come tiene a precisare anche l’esperto, le indicazioni in questione non devono essere considerate in sostituzione dei farmaci. Essi infatti, nei casi più gravi, risultano essere l’arma più efficace contro il colesterolo LDL. Il motivo risiede nel fatto che consentono di contrastare il rischio di infarti, ictus e patologie cardiovascolari.

La precisazione dell’esperto

Di conseguenza, è di fondamentale fare anche una precisazione che riguarda coloro che sono esposti ad un rischio maggiore legato ai livelli di colesterolo. Essi, infatti, non possono non attenersi alla prescrizione di farmaci fatta dal proprio medico. Ovviamente, è altrettanto importante sottolineare che gli stili di vita assunti come anche l’alimentazione seguita sono aspetti fondamentali. Essi , infatti, aiutano a contrastare in maniera efficace i pericoli legati ad una presenza eccessiva di colesterolo LDL.