Dimagrire camminando, ecco quanti passi al giorno servono (davvero)

Dimagrire camminando? Saranno questi i passi da fare ogni giorno per riuscire ad ottenere risultati incredibili: inizia subito.

L’aspetto esteriore risulta essere molto importante, soprattutto le donne ci tengono ad apparire sempre perfette. La cura della propria immagine, del resto, aiuta anche a stare meglio con sé stessi. Difatti vedersi belle fa bene anche all’umore. Inversamente, nei momenti in cui non si ci sente a proprio agio, si tenderà ad essere di cattivo umore.

Pertanto risulta essere molto importante mantenersi in forma. I chili di troppo, infatti, non fanno piacere a nessuno. Inoltre una corretta alimentazione, associata ad un’adeguata attività fisica fanno bene anche alla salute. Camminare è una delle migliori attività che si possano svolgere, ma quanti passi servono al giorno per dimagrire davvero?

Quanto bisogna camminare per dimagrire

“Mens sana in corpore sano” dicevano gli antichi latini, ed è vero. Non c’è nulla di più vero di questa affermazione: una mente sana fa star bene il corpo, e viceversa. Per stare bene con sé stessi e mantenersi in forma occorre, tuttavia, seguire una serie di regole. Una corretta alimentazione può essere una valida alleata per il nostro organismo, dieta sana non significa che si ci debba privare di qualcosa, anzi, un’alimentazione varia ed equilibrata deve prevedere l’apporto di diversi nutrienti. Spazio per tutto, ma senza esagerare.

Altra alleata per la forma è l’attività fisica. Il movimento, difatti, risulta essere un toccasana per la nostra salute. Può bastare anche camminare, senza necessariamente andare in palestra. I benefici della camminata sono davvero molteplici. Tuttavia per dimagrire occorre camminare in modo costante ed organizzato. Non basta certo una passeggiatina una tantum. Dunque se devi perdere peso, è bene affidarsi ad un medico, o eventualmente ad un istruttore. Bisogna avere, infatti, un piano specifico da seguire. Molto importante camminare almeno mezz’ora al giorno. Camminando ogni giorno per circa 30 minuti si può arrivare a bruciare sino a 500 calorie.

Camminare è molto utile ed importante per la salute. I primi benefici riguardano le articolazioni, stando a quanto detto dall’OMS, la camminata sarebbe l’esercizio fondamentale per prevenire il mal di schiena. Una camminata a passo moderato permette di rilassare corpo e mente, di riattivare il metabolismo favorendo quindi il dimagrimento ed andrà a rafforzare e a tonificare la muscolatura. Come se non bastasse, si riuscirà ad ottenere un condizionamento cardiovascolare, ottimo per il cuore e per il sistema respiratorio.