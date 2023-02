Non è colpa del freddo: evita di fare questo e non ti ammalerai più

Non è il freddo a regalarci febbre e raffreddore: ecco tutta la verità sui malanni stagionali, ed il modo sicuro per non ammalarti più.

Sei certa, come mamma sempre attenta e premurosa verso la loro salute, che i malanni dei tuoi bambini siano causati esclusivamente dal freddo? Ne sei sempre stata convinta, ma forse devi rivedere le tue convinzioni.

Sei certa che tenendoli chiusi in casa, quando la temperatura cala, li terrai al sicuro da raffreddore e tosse? E’ forse arrivato il momento di informarti e di scoprire una verità a cui non avresti voluto credere. In fondo fai bene a coprirli, quando escono a giocare in inverno, o vanno a scuola la mattina. Sciarpa, guanti, cappellino: certo, così li proteggi dalle temperature pungenti di questo rigido inverno. Eppure non è davvero colpa del freddo, lo dicono gli esperti.

Chiudersi in casa durante la stagione invernale: l’influenza e il raffreddore non sono causate dal freddo, lo sapevi?

Le parole delle nostre mamme, delle nostre nonne, di quando eravamo a nostra volta bambini, riecheggiano nella nostra mente e forse, non è esagerato dire che ci mancano, avvertiamo la mancanza di quell’apprensione, di quella premura, che altro non erano che manifestazioni di affetto.

“Non uscire con questo freddo, ti ammalerai!” La maggior parte di noi ha sentito questo consiglio, da un genitore o da qualcuno che ha insistito sul fatto che l’esposizione al freddo o un brivido improvviso potrebbe farci prendere un raffreddore, o peggio una brutta influenza.

In verità, sono i batteri e i virus, non certo il clima in se stesso, a causare infezioni come il comune raffreddore, l’influenza o malanni ben peggiori. Perché allora così tante persone sembrano ammalarsi nei mesi freddi e umidi dell’autunno e dell’inverno? Anche se potrebbe non essere il tempo stesso, le stagioni fredde, che tengono molti di noi dentro casa, sono associate ad un aumentato rischio di sviluppare un’infezione.

Tutta colpa dei virus e dei batteri, anche se in inverno siamo tutti più deboli

I virus trovano maggiore terreno fertile durante la stagione invernale, è risaputo. Con il calore e l’innalzamento delle temperature tendono a perdere efficacia, lo abbiamo visto con il Covid. Il freddo, in se stesso, ci espone a una condizione di maggiore debolezza: l’inverno, palcoscenico di virus in ogni dove, è quindi la stagione ideale per attaccare le nostre difese, in particolare quelle di chi è più fragile.

Inoltre, alcuni studi hanno dimostrato che le condizioni di stress, inclusa l’esposizione al freddo, rendono gli animali più suscettibili all’infezione da una varietà di batteri e virus. Questi studi, che finora sono stati condotti principalmente sui topi, suggeriscono che l’esposizione a un forte raffreddamento può sopprimere la risposta immunitaria, rendendo più difficile per gli animali combattere le infezioni. Lo stesso potrebbe valere per gli esseri umani.