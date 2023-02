Peli superflui addio per sempre con questi 10 epilatori laser (gli altri lasciali perdere)

Con questi epilatori laser i peli superflui non saranno più un problema: scegli quello più adatto a te e vedrai che cambiamento.

I peli sono da sempre un argomento che fa tanto discutere e che mai come in questo periodo vede due schieramenti ben distinti: nel primo ci sarà chi eliminerà fino all’ultimo pelo presente dal proprio corpo, dall’altra parte invece chi non se ne vorrà affatto privare.

Sarà soprattutto nel periodo estivo in cui siamo ovviamente più scoperti, che la depilazione assumerà un ruolo fondamentale. Si passerà al vaglio ogni singolo centimetro del proprio corpo pur di eliminare ogni traccia di peli. Si sceglierà il metodo che più si addice alle circostanze e che permetterà di ottenere un risultato soddisfacente. Anche in questo caso ci saranno diverse filosofie di pensiero, a partire da chi non potrà fare a meno del rasoio, fino ad arrivare a chi deciderà di affidarsi a cerette di vario genere.

Addio peli superflui con questi epilatori laser: sono i migliori in commercio e ti faranno ottenere risultati eccellenti

Indipendentemente dal tipo di depilazione che si andrà a scegliere, saremo consapevoli che nel giro di qualche giorno (nel caso del rasoio) o di qualche settimana (se si usa la ceretta) i peli faranno la loro ricomparsa e saranno anche più duri e spessi. Ecco perché per evitare questo, sempre più persone si affidano all’epilazione laser.

Questa, infatti, è una pratica che permette la rimozione del pelo agendo direttamente sul bulbo. Grazie a diverse lunghezze d’onda che cambieranno in base alla tipologia di pelle, verrà emesso un fascio di luce che riscalderà il fusto e la radice del pelo. Una soluzione che a lungo termine porterà l’eliminazione definitiva dei peli. Sicuramente uno tra i sistemi più efficaci presenti al momento sul mercato, ma con un costo non sempre accessibile.

Per cercare di ovviare a questo ‘piccolo’ dettaglio, in commercio esistono tantissimi apparecchi facili da utilizzare e che saranno perfetti per l’uso domestico. Oggi vi mostreremo alcuni tra i modelli migliori, che vi permetteranno una depilazione perfetta e duratura. Vediamo subito:

Philip Lumea Prestige: studiato per un’epilazione facile e veloce. Nella confezione sono presenti tre accessori che si adatteranno alle varie parti del corpo e che permetteranno un trattamento delicato e perfetto Beurer VelvetSkin Pro Epilatore a Luce Pulsata: basteranno appena 3-4 trattamenti per vedere i primi risultati. Dispone di 6 livelli di potenza e contiene un filtro Uv integrato e un sensore che garantisce la massima sicurezza Braun Silk-expert Pro 5: un sistema rapido, veloce e sicuro che fa ottenere ottimi risultati sin dai primi trattamenti. Si adatta alla perfezione ad ogni tipologia di pelle e già in 5 minuti riesce a trattare la zona delle gambe. Moocii epilatore a luce pulsata: grazie ad un ottimo rapporto qualità prezzo permette un’epilazione sicura ed efficace. Funziona riscaldando il follicolo pilifero e colpendo con il fascio luminoso la radice, assorbirà la melanina bloccando la crescita dei peli. Nivlan epilatore laser a luce pulsata: con 5 livelli di energia si adatta ad ogni tipo di pelle Philips Lumea Advanced: dotati di accessori smart che si adattano ad ogni tipo di pelle e alle varie zone del corpo iBesi Epilatore Luce Pulsata: epilatore a luce pulsata adatto anche per il viso Turata Epilatore a Luce Pulsata IPL: epilatore a luce pulsata perfetto per chi vuole eliminare i peli in modo rapido e sicuro BoSidin IPL dispositivo per depilazione a luce pulsata: con la tecnologia a impulsi intensivi elimina i peli già dalle prime sedute Moocii epilatore a luce pulsata: ottimo rapporto qualità prezzo, facile da usare ed efficace sin dalle prime applicazioni.

Allora cosa aspetti? Scegli il tuo modello preferito ed acquistalo subito, l’occasione non è da perdere.