Pulire casa quando si hanno i bambini piccoli: i trucchi che ti salvano la vita

Adori i tuoi bambini, ma sanno essere davvero delle piccole pesti: ecco i trucchi per tenere tutto perfettamente pulito.

Quando rientri dal lavoro e ti guardi intorno, “scopri” che la tua casa è di nuovo nel caos assoluto. Non sei affatto sorpresa, i tuoi piccoli diavoletti hanno lasciato di nuovo il segno. Non potresti fare a meno della loro vivacità, i loro sorrisi e la loro dolcezza rendono ogni giorno meraviglioso il tuo “mestiere” di mamma.

Quanto è difficile, però, certe volte, riuscire a tenere casa in ordine, soprattutto quando i tuoi figli sono piccoli e la tua giornata è un via vai continuo per sistemare dove loro sporcano, dove loro giocano, dove loro scatenano la propria “sana voglia di vivere”. Non è semplice, poi, fare le faccende quando loro sono in giro a mettere in atto le loro marachelle. Devi pulire a ogni angolo dove loro sporcano, soprattutto fare il bucato, stirare, cucinare la pasta fresca della domenica, diventano una impresa titanica.

Bimbi piccoli in giro: tenere pulita casa è una mission impossibile?

Da madre, ma in fondo sei stata innanzitutto figlia e nipote, sai bene che il trucco è quello di tenere alto il livello della loro attenzione, di coinvolgerli, anche se non è sempre facile, di farli sentire parte integrante di ogni tuo momento della giornata, a condizione, naturalmente, che non si facciano male.

L’aspirapolvere, ad esempio, potrebbe attirare il loro interesse: faglielo vivere come un gioco, fai finta che si tratti di un’astronave o di un’automobile da corsa, naturalmente fai in modo che non entri a contatto con la polvere.

Stai stendendo i panni sul balcone? Le mollette colorate possono essere davvero un diversivo. Se è abbastanza grande da giocarci senza metterle in bocca, potrai distrarlo per qualche minuto.

Se è grandicello puoi farti aiutare ad asciugare i piatti, mentre tu li insaponi e li sciacqui, oppure mostragli come può essere divertente mettere a posto i giocattoli in disordine. Chiamali per nome, inventati un gioco: lui li cercherà uno per uno e farà finta che devono fare la nanna e tornare dalla loro mamma e dal loro papà.

Quando arriva il momento di faccende come cucinare, allora diventa tutto più semplice: una ciotola, una frusta e delle uova, oppure un po’ di farina e potete fare una pizza insieme oppure un po’ di pasta fresca. Tienilo impegnato, fallo giocare con le mani, si divertirà e sarà sereno, mentre tu lo tieni d’occhio e ti dedichi magari, nella stessa stanza a stirare, badando a tenerlo lontano dai pericoli.