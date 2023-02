Sapevi che vicino Roma c’è un borgo che sembra un’isola della Grecia? E’ spettacolare

Non serve andare lontano per vedere luoghi belli: poco lontano dalla capitale c’è un posto in cui sembra di essere su un isola greca.

Febbraio è uno dei mesi centrali dell’inverno. Neve, freddo e temperature rigide caratterizzano questo periodo dell’anno. C’è chi ama la stagione invernale e tutte le sue sfaccettature: con le vacanze sulla neve e le serate davanti al camino.

Al contrario, in molti già stanno pensando all’estate e a dove trascorrere le vacanze. Fra tutte le mete da poter scegliere, i luoghi di mare risultano essere quelli prediletti. Le isole greche, infatti, negli ultimi anni hanno conosciuto un grande boom. Santorini, Mykonos, Zante ogni anno ospitano un gran numero di turisti. Mare cristallino e case bianche rendono queste isole straordinariamente belle, del resto siamo nella terra degli dei.

Tuttavia anche l’Italia è una terra piena di luoghi magnifici. Un patrimonio artistico e paesaggistico immenso fanno del nostro Paese una delle mete turistiche più ambite. Non tutti lo sanno, ma poco distante da Roma c’è un borgo con tante case bianche ed uno splendido mare. Si tratta di Sperlonga, una località turistica in provincia di Latina.

Sperlonga: la piccola Grecia a due passi da Roma

Era il luogo preferito dell’imperatore Tiberio, tanto da fargli decidere di costruire una villa: stiamo parlando di Sperlonga. Situata nel basso Lazio, in provincia di Latina, Sperlonga ti sorprenderà per la sua bellezza. Uno degli specchi d’acqua più belli di tutta la regione. Le sue spiagge bianche ed il mare cristallino le hanno permesso di ottenere la famosa Bandiera Blu. Ma ciò che stupisce ed ammalia sono i suoi vicoli: stretti e con tante case bianche. Sembrerà di essere in Grecia, pur essendo solo a due passi da Roma. Del resto chi lo ha detto che bisogna andare altrove per visitare posti belli?

Il fiore all’occhiello di Sperlonga, oltre al suo mare cristallino, è senz’altro il centro storico. Proprio in questa parte del borgo marinaro si concentrano le tipiche case colorate. Una passeggiata di relax vi permetterà di scoprire i suoi segreti. Architetture religiose, civili e militari ben conservate rendono il centro storico di Sperlonga un piccolo gioiello della storia italiana. Da menzionare Palazzo Sabella che nel 1379 ospitò l’antipapa Clemente VII.

Sperlonga vanta delle spiagge straordinarie. La più conosciuta è senz’altro la Spiaggia dell’Angolo, in prossimità della Grotta di Tiberio. Facilmente raggiungibile attraverso delle scale dal comune portano verso la zona dei lidi. Vi sono poi le spiagge di Canzatora, Fontana, Bonifica e Salette.