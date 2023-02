Bellissime come la mamma, avete mai visto le figlie di Benedetta Parodi?

A Verissimo abbiamo conosciuto le figlie di Benedetta Parodi, Eleonora e Matilde Caressa: che vivacità e che energia da vendere.

In televisione non ci sono mai state, tranne qualche rara apparizione con mamma Benedetta durante le sue trasmissioni di cucina, ma per gioco, per puro divertimento.

A Verissimo, nel corso di una delle ultime puntate, invece, c’era da fare sul serio. Hanno raccontato la propria vita a Silvia Toffanin, si sono lasciate andare. E al pubblico a casa sono piaciute davvero. Belle e comunicative come la mamma, con un futuro promettente davanti, ne siamo certi.

Le figlie di Benedetta Parodi in tv a Verissimo con la mamma: che trio

Loro sono Matilde ed Eleonora Caressa, adolescenti figlie del giornalista di Sky, Fabio, e di Benedetta Parodi, una delle donne più popolari, in assoluto, della tv culinaria di casa nostra dell’ultimo ventennio. Milioni di copie vendute con i suoi libri di ricette, trasmissioni di successo che hanno tenuto banco per stagioni e stagioni. E mentre mamma cucinava in televisione, papà raccontava le gesta della nazionale azzurra, nel bene e nel male. E loro due crescevano, da bambine sono diventate grandi, coccolate dall’amore di una madre e di un padre davvero speciali.

La Parodi a Mediaset è di casa: lei che è cresciuta con Studio Aperto per poi dedicarsi alla sua grande passione, la cucina, con cui si è costruita una carriera da zero. E a Verissimo, non dimentichiamolo, prima dell’era Toffanin, c’era sua sorella Cristina, in assoluto prima conduttrice del talk show del fine settimana di Canale 5. L’amore di mamma Benedetta è fortissimo e si vede subito: quando le chiama in studio le definisce le sue principesse, in fondo le considera ancora le sue bambine, al pari del dolcissimo papà Fabio.

Matilde ed Eleonora nel segno di mamma Benedetta e papà Fabio: valori e testa sulle spalle

Benedetta ha solo elogi per loro: le definisce mature, posate, con la testa sulle spalle. Tra di loro c’è una fiducia fortissima, quel rapporto figlie-mamma amica che non è mai facile da gestire in una età difficile come l’adolescenza. Matilde, la più grande, è già al primo anno di Università, frequenta Lettere, ma la grande passione è la musica: canta e bella da quando è piccola. Spigliata come poche ragazze della sua età, ammette che scrive canzoni e che sogna un futuro nel difficile panorama musicale. L’appoggio di mamma e papà è pieno.

Eleonora, la più piccola delle due, ha parole al miele per mamma Benedetta. La giudica una amica, una persona con cui confidarsi, una roccia, una donna che le ha sempre guidate e le ha consigliate per il meglio. Tutte e tre sono una forza, si divertono insieme ma sanno anche mantenere ben salde quelle gerarchie madre-figlie. Un pensiero va ovviamente al piccolo Diego, l’ultimo dei tre figli e che ha rapito il cuore di mamma Benedetta. Non mancano le parole per papà Fabio. Anche lui c’è sempre, stravede per le sue donne, le coccola e sa di avere accanto tre incredibili tesori.