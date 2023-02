Bianca Atzei, la dedica al figlio appena nato fa commuovere tutti: parole indimenticabili

Bianca Atzei ha messo al mondo il suo primogenito, nato dall’amore con Stefano Corti: i due sono letteralmente al settimo cielo.

La cantante ha un ottimo rapporto con i suoi follower che la seguono con interesse ed affetto. Proprio di recente l’interprete ha postato uno scatto che ritrae il piccolo Noah, la foto ha fatto il pieno di like e, non solo perché il bimbo è dolcissimo ma, soprattutto per la dedica commovente che la sua mamma ha voluto fargli.

Bianca Atzei ed il suo compagno Stefano Corti hanno avuto il loro primo figlio, il bimbo il cui nome è Noah è venuto al mondo il 18 Gennaio scorso ed ha portato la felicità più pura nei cuori dei suoi genitori. La cantante e Corti hanno raccontato che la gravidanza è stata fonte di estrema gioia, arrivata dopo un momento particolarmente difficile. La coppia infatti ha dovuto fare i conti con un periodo terribile segnato dalla perdita di un bimbo. Gli utenti che hanno commentato le parole della cantante per suo figlio sono stati migliaia, Bianca ha toccato il cuore dei fan.

Bianca Atzei, la dedica al piccolo Noah commuove il web

Bianca ha avuto un aborto spontaneo nel 2021, ma pochi mesi dopo ha annunciato di essere di nuovo incinta. La cantante ha condiviso passo per passo l’andamento della sua gravidanza attraverso i social, aggiornando i fan delle gioie e dei timori che solo una mamma può sentire. Anche dopo il parto, l’Atzei ha continuato a raccontare la sua vita da mamma del piccolo Noah Alexander.

Proprio di recente, Bianca ha condiviso un bellissimo scatto della sua creatura con i fan, la foto ha fatto immediatamente il giro della rete. La cantante a corredo dell’immagine ha posto una dedica meravigliosa. “10 giorni. Di te, del tuo profumo, del tuo odore che ormai sento addosso sempre, è diventato mio, delle tue labbra a forma di cuore color fragola. Vita mia. Noah Alexander”- ha scritto l’interprete, suscitando commozione nei fan.

Bianca e Stefano, un amore da sogno

La cantante sta affrontando un momento molto delicato, quello dei primi giorni di vita del suo bambino e per quanto sia bellissimo, come tutte le mamma sanno, è anche molto complicato. Il bimbo si sveglia spesso e Bianca dorme pochissimo. Fortunatamente la cantante può contare sul suo compagno Stefano Corti che si prende cura sia di lei che del piccolo. La “Iena” è solito raccontare attraverso il suo profilo Instagram la sua nuova vita da papà, divertendosi con il piccolo Noah.

La coppia è affiatata e stabile, da anni vivono una relazione felice e con l’arrivo del primo figlio sono diventati ancora più uniti. Entrambi raccontano le loro giornate attraverso i rispettivi profili social, per la gioia dei follower che attendono con ansia di scorgere l’andamento delle loro vite. Bianca e Stefano sono innamoratissimi e traspare dai loro sguardi, dalle espressioni felici che accompagnano i loro visi, ed ora il piccolo Noah ha suggellato il loro amore.