Capelli lisci, il trucco per fare il trattamento a casa: è semplice e costa pochissimo

Capelli lisci direttamente a casa: con questo trattamento al naturale è possibile, resterai stupita dalla bellezza della tua chioma!

Crespi, grassi, secchi, fini, doppi… i capelli sono il cruccio di molti e prendercene cura nel quotidiano ci assicura quantomeno di prevenire danni derivanti dall’utilizzo del phon e da tutti gli altri strumenti elettronici come piastre, arricciacapelli et similia utilizzati per la realizzazione del fatidico styling. Il crespo è di sicuro il più acerrimo dei nemici della nostra chioma.

E’ soprattutto nella stagione invernale che diventa difficile riuscire a domarlo sui nostri capelli. Diventa una vera impresa a tratti impossibile, o forse no? Ebbene, se siete alla disperata ricerca di un metodo semplice e naturale per eliminare l’effetto crespo dai nostri capelli ed ottenere una chioma liscissima in pochi passaggi, abbiamo proprio qui il trucco adatto. Questo trattamento si realizza in casa ed è completamente naturale, noterai l’incredibile differenza!

Capelli lisci dopo una sola applicazione: il trattamento che rigenererà la tua chioma

Quella contro il crespo sembra una battaglia infinita. Solamente perché fino ad ora non abbiamo utilizzato i prodotti giusti. E no, non parliamo di shampoo, maschere e trattamenti che possiamo acquistare ma ci un rimedio naturale che può realmente trasformare la nostra chioma e renderla liscia, brillante e setosa in pochissime mosse. Come è possibile? Il segreto sta per l’appunto nella tipologia di ingredienti che andremo ad utilizzare per realizzare questo trattamento direttamente home-made. Ecco cosa ci occorre:

2 Cucchiai di Farina di Riso

5”ml di Acqua

2 Cucchiaini di Olio di cocco

La farina di riso è considerata un’alleata incredibile per riuscire a nutrire la nostra chioma in modo del tutto naturale grazie all’amido contenuto al suo interno. L’olio di cocco contribuisce non solo a nutrire ma anche a rendere lucido il nostro capello oltre che a renderlo morbidissimo. In alternativa all’olio di cocco possiamo utilizzare l’olio extravergine di oliva.

Per realizzare il nostro trattamento , procediamo versando in un pentolino l’acqua che dobbiamo dapprima portare ad ebollizione. Dopodiché a questa uniamo la farina di riso. Poniamo il pentolino sul fuoco e facciamo addensare il composto a fiamma bassa. Ci vorrà un po’.

Ora possiamo passare all’applicazione. Preleviamo un po’ di composto alla volta e provvediamo ad applicarlo sulle ciocche per l’intera testa. A questo punto, lasciamo in posa il trattamento per almeno un’oretta, così che penetri a fondo e nutra intensamente la chioma. Trascorso questo tempo, potremo procedere a lavare i nostri capelli con uno shampoo lisciante.

Et voilà, non ci resta che ammirare il risultato!