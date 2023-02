Ciuccio quando darlo e quando toglierlo, catenella e SIDS: il pediatra risponde

È davvero sbagliato dare il ciuccio? Ecco le risposte del pediatra a tutte le domande più frequenti fatte dai genitori.

Diventare genitori è un’esperienza che cambia completamente la propria vita. Tutto ciò che fino a quel momento era importante passerà in secondo piano per lasciare spazio alle nuove priorità che ci saranno con l’arrivo del proprio bimbo.

Ci saranno momenti di alti e bassi, dove spesso le paure prenderanno il sopravvento, soprattutto nelle prime settimane, ma che via via andranno a scemare e ciò che si andrà a vivere sarà una delle cose più travolgenti mai provate fino a quel momento. Spesso ci si chiederà se si è dei buoni genitori e se sia giusto tutto quello che si sta facendo, domande piuttosto lecite ma che non avranno alcuna risposta semplicemente perché non esiste il manuale del genitore perfetto, ma ci saranno semplicemente una mamma e un papà che impareranno dai loro errori.

Ciuccio quando è giusto darlo e quando toglierlo: ecco le risposte alle domande più gettonate

Di sbagli se ne faranno tanti, ma non ci sarà nulla di cui vergognarsi o colpevolizzarsi, sono cose del tutto normali e che a modo loro serviranno per far capire la cosa giusta da fare. Stesso discorso per tutti quei dubbi che ci assaliranno nei primi mesi, fra questi uno in particolare affligge ogni genitore: è giusto o sbagliato dare il ciuccio? Una domanda che ancora adesso divide i pediatri e che spesso crea ansia e paura.

Anche in questo caso però non ci sarà un secco Si o un NO, ma semplicemente ci saranno tutta una serie di circostanze da tenere bene a mente e che faciliteranno in questa ardua scelta. A cercare di fare un po’ di chiarezza è stato il pediatra Claudio Oliveri, l’amatissimo Doc. di TikTok e Instagram, che attraverso i suoi profili social cerca di rispondere con semplicità alle domande più ricorrenti dei genitori. Lo ha fatto anche in questo caso, con un semplice video chiarificatore in cui spiega brevemente quando è giusto dare il ciuccio e quando è meglio evitarlo. Ma vediamo nel dettaglio cosa dice:

Si al ciuccio se allattato sin da subito artificialmente e va bene anche se si allatta al seno ma solo quando sarà ben avviato

No al ciuccio se il bimbo lo rifiuta , non è una cosa che deve prendere per forza, quindi se non lo gradisce meglio non insistere

Il ciuccio è un fattore di protezione per la SIDS (morte in culla) a patto che n on venga attaccato a catenelle e cose simili

e cose simili Deve essere tolto entro l’anno o al massimo nei 24 mesi per evitare i classici “danni da ciuccio”

Quindi niente paura, tenete bene a mente queste piccole cose e vedrete che il ciuccio non sarà mai più un problema.