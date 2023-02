Il tuo giardino appare spento e privo di “personalità?”, la soluzione per renderlo più originale è semplice ed economica e si chiama: riciclo.

Si tratta di una tecnica in grado di apportare una ventata di novità e linfa ad uno dei posti più belli della casa. Il giardino è infatti un rifugio, un luogo in cui potersi rilassare e godersi attimi di serenità. Chi ha il pollice verde sa bene infatti quanto possa essere gratificante prendersi cura delle proprie piante.

Ma, se ti sei accorta che l’aspetto del tuo giardino è grigio e vorresti dargli sprint, sei nel posto giusto. Puoi infatti rendere più armonioso ed estetico il tuo posto preferito, senza spendere tanti soldi, con la sola originalità.

Vuoi dare nuova linfa al tuo giardino? Ecco come riciclare vecchi oggetti e creare un’atmosfera indimenticabile

Per dare una ventata di aria nuova al tuo giardino riutilizza dei vecchi mobili. Si tratta di una tecnica di riciclo che consente di apportare un tocco di singolarità al tuo giardino. Al centro delle poltrone potresti aggiungere una carriola in legno con dei fiori. Il risultato sarà straordinario.

Altra idea geniale per adornare il giardino è quella di posizionarvi una bicicletta, ed aggiungervi dei fiori dai colori sgargianti. Potresti appoggiarla ad una pianta o all’ingresso. Il riciclo consente di poter riutilizzare vecchi oggetti e di dare nuova linfa agli ambienti. Anche le scatole per conserva possono tramutarsi in oggetti per abbellire il tuo posto verde. Basterà aggiungevi delle decorazioni e posizionarli nei punti strategici.

Non dimenticare poi le luci che, aggiungono un tocco di calore e di accoglienza. Possono intrecciarsi tra le foglie delle tue piante, facendo attenzione alle stesse e creare un’atmosfera indimenticabile. Se poi hai delle gabbie, puoi utilizzarle come oggetti decorativi , appendendoli ad esempio ai fusti più forti.

Il giardino è uno degli ambienti più rilassanti della casa, prenditene cura!

Puoi creare dei vasi per i fiori, con delle vecchie lattine ed appenderle ad esempio all’entrata o posizionale tra gli alberi. Anche le girandole sono un ottimo espediente per ravvivare un ambiente che appare fin troppo statico o grigio. Creare delle girandole per il giardino è semplici, prendete dei cartoni di diverse forme e colori e crea le tue girandole.

Non dimenticare poi i sassi. Se posizionati in modo strategico possono regalare al tuo giardino un aspetto “zen” infondendo serenità e tranquillità. Di fatto è proprio questo il motivo per il quale ci si accinge a trascorrere del tempo nel verde, oltre a dare voce all’innata attitudine a prendersi cura delle piante. Passare del tempo tra i fiori, curandoli, cercando ci capire di cosa abbiano bisogno è una routine che amano tantissime persone.