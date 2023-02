Una famosa influencer ha deciso di dare alla sua bambina un nome particolare. Ma la “trovata” non è affatto piaciuta al popolo del web.

Una famosa influencer ha deciso di dare alla sua bambina un nome particolare. Ma la “trovata” non è affatto piaciuta al popolo dei social. Infatti è stata aspramente criticata, ma perché tanto clamore? Cosa ha scatenato tante polemiche?

Questo episodio ha sollevato non poche polemiche, non a caso ha fatto il giro del mondo. La questione ha portato ad interrogarsi sull’importanza della scelta del nome da dare ai piccoli. Da sempre è una delle attività più belle che i neo genitori affrontano non appena apprendono che stanno per avere un figlio. Ma quella fatta dall’influencer non è stata affatto condivisa.

L’influencer ha chiamato sua figlia come un personaggio dei cartoni animati

Indy Clinton è una giovane mamma di 25 anni che è balzata agli onori della cronaca per un fatto assai particolare. L’influencer ha dato un nome singolare alla sua bimba, ispirandosi ad un famoso cartone della Disney. Indy l’ha chiamata Bambi, la giovane era solita leggere la storia di Bambi al suo primogenito prima di dormire, perché è stata la favola che l’ha accompagnata per tutta la sua infanzia.

Indy è già madre di un bambino di nome Navy, di due anni, al quale ama leggere spesso la storia di Bambi, che lei stessa adora sin dall’infanzia. Ha deciso di darle questo nome non appena l’ha vista, i suoi occhi marroni, dolci e grandissimi le hanno fatto venire in mente il cartone e non ci ha pensato due volte. “Quando ho partorito ero convinta che Bambi fosse il nome più unico e insolito che qualcuno avesse mai usato. Invece lo ha fatto anche Molly-Mae, evidentemente le grandi menti pensano allo stesso modo” ha dichiarato Indy. La sua scelta seppur molto dolce le è costato caro perché, in tantissimi hanno criticato la sua decisione.

Gli utenti del web infatti hanno sottolineato che una volta cresciuta, la bambina potrebbe trovarsi a disagio a causa del nome. Ma la giovane influencer ha dichiarato che non le importa di ciò che gli altri credono o pensano, ciò che conta è che è serena accanto alla sua famiglia.

Poi ha aggiunto che si tratta di un nuovo trend: “I nomi unici sono la nuova tendenza. Troverei molto peggio dare a mia figlia un nome del 1900. La gente critica qualsiasi cosa di questi tempi, in questo modo almeno dai loro qualcosa di cui parlare” – ha chiarito Indy. E voi cosa pensate? Condividete la sua scelta o credete che sia una decisione azzardata, una decisione che potrebbe poi nuocere alla bimba una volta cresciuta?