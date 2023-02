Luca Argentero e Cristina Marino di nuovo genitori: ecco la prima foto con il figlioletto

Luca Argentero e Cristina Marino sono diventati di nuovo genitori, la loro famiglia è stata arricchita da Noè Roberto: eccolo

Attore e sex symbol apprezzato in tutt’Italia, Luca Argentero ha esordito nel mondo della televisione grazie al Grande Fratello. Sebbene oggi siamo abituati alle versioni VIP, è bene ricordare che originariamente prevedeva concorrenti non famosi: da quel programma sono usciti alcuni dei volti oggi imprescindibili della tv e del cinema italiano.

Così come Luca Argentero, sono usciti dal Grande Fratello anche la conduttrice Eleonora Daniele, il compianto Pietro Taricone e Flavio Montrucchio. Nelle ultime ore, per il bellissimo attore è arrivato un vero e proprio uragano di vita e d’amore: Cristina Marino, sua compagna di vita, ha dato alla luce il loro secondogenito Noè Roberto. Ecco le prime fotografie.

È nato Noè Roberto, figlio di Luca Argentero e Cristina Marino: la fotografia che fa commuovere

Già genitori della piccola Nina Speranza, che oggi ha tre anni, Cristina Marino e Luca Argentero il 16 febbraio hanno accolto nella loro famiglia il piccolo Noè Roberto. La notizia, anticipata dal settimanale Chi e poi confermata dai diretti interessati sui social network, ha fatto gioire tutti i fan della coppia. La seconda gravidanza della Marino era stata annunciata dall’attore a settembre 2022 quando, condividendo una fotografia su Instagram, aveva scritto: “Io, te, Nina e una nuova luce“.

“La mia speranza è che si innamori perdutamente di me. Perché l’amore che vedo negli occhi di Nina quando guarda suo padre è qualcosa di speciale” aveva raccontato Cristina Marino quando i due avevano svelato il sesso del nascituro. La coppia, che nel giugno 2021 si è sposata in gran segreto, si trova quindi oggi a vivere una grandissima gioia, arricchita dai migliaia di commenti e di auguri ricevuti sui social. “Benvenuto💙 un grande abbraccio a voi!” scrive Stefano Accorsi sotto alla fotografia, a cui fa eco Anna Foglietta: “Benvenuto ometto di casa❤️ auguri ragazzi belli❤️“.

Il loro amore è sbocciato nel 2015 quando si sono incontrati per la prima volta sul set di Vacanze ai Caraibi, a Santo Domingo. Tra le riprese, tra i due è nata un’intesa forte. In quel momento, Luca Argentero era sposato con Myriam Catania e, nonostante ciò, ha rivelato che quando ha conosciuto la Marino ha percepito che con lei avrebbe potuto costruire qualcosa di grande. Da quel momento, non si sono più lasciati.