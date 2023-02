Se siete amanti delle avventure questa formula viaggio è il regalo giusto per voi: una sorpresa fantastica

Le avventure non sono per tutti, ma se sei un loro vero amante non puoi perdere quest’occasione: un viaggio che ti lascerà a bocca aperta.

Chi non ama viaggiare? Esplorare nuovi posti, conoscere nuove culture e soprattutto assaggiare una nuova cucina.

Ideare un meraviglioso viaggio, da soli o in compagnia di amici o della propria dolce metà, è ciò che bisognerebbe fare almeno una volta l’anno. Viaggiare ci rilassa, distende i muscoli e la mente, e finalmente ci allontana da quella che è la vita di tutti i giorni con lo stress che la contraddistingue. I viaggiatori poi si dividono in due categorie: coloro che amano i comfort e coloro che invece amano le avventure. Se fate parte di quest’ultima categoria non potete assolutamente perdere quest’occasione di viaggio che vi mostreremo a breve: è davvero fantastica!

Se ami le avventure sei nel posto giusto: questo viaggio è perfetto per te!

Non tutti, quando viaggiano, amano le avventure; c’è chi preferisce avere tutto organizzato, anche gli orari della colazione, sin da quando parte, e chi invece adora ritrovarsi in un luogo e vivere alla giornata godendosi ogni singolo momento della propria vita. Ebbene proprio per quest’ultima categoria di persone esiste un sito che ti permette di effettuare un viaggio ‘a sorpresa’. Il suo nome è Waynabox e vi spiegheremo di seguito di cosa si tratta.

Questo sito nasce per soddisfare i desideri di tutte quelle persone che vogliono vivere un’esperienza unica e soprattutto non conoscere la destinazione. Sì, avete sentito bene: una delle caratteristiche principali di questo sito è l’effetto sorpresa; si sa che bisogna partire, ma non si sa né dove siamo diretti né quando partiremo.

Nel momento in cui si è su questo sito, si aprirà una box, all’interno della quale potrete selezionare le vostre mete preferite ed escludere, magari, quelli in cui già siete stati. Le destinazioni presenti all’interno della box possono essere sia città europee molto grandi, ad esempio capitali come Parigi, Berlino, Londra, o città piccole come Bordeaux, Oporto o Monaco di Baviera. Potrete scegliere anche l’alloggio che più desiderate, tra ostello (in tal caso andrete a risparmiare un bel po’ sul viaggio) e hotel a 5 stelle. Inoltre vi sarà chiesto anche la preferenza per la fascia oraria in cui viaggiare.

Dov’è quindi la sorpresa? Questo tipo di viaggio vi da la possibilità di organizzare il tutto senza dover per questo mettere sin dall’inizio una data ben precisa; quest’ultima potrà essere inserita almeno un mese prima dell’ipotetica partenza. La meta di destinazione vi verrà svelata circa 12 giorni prima che partiate in modo da darvi la possibilità di organizzare al meglio la vostra valigia. Ciò che renderà il tutto ancora più magico sarà la possibilità di conoscere luoghi meravigliosi che hanno caratterizzato serie tv o film; un esempio è IL TRONO DI SPADE.

Insomma, cosa aspettate? Fiondatevi su questo sito e prenotate: via all’avventura!