Streptococco nei bambini, sintomi e quando è necessario fare il tampone

Lo streptococco nei bambini è molto pericoloso, capire i sintoni è importante per combatterlo in tempo: quando è necessario fare il tampone?

I bambini hanno un sistema immunitario più debole e proprio per questo sono più esposti a contrarre determinati virus o batteri. I primi anni di vita di un bambino possono, difatti, essere un susseguirsi di periodi di malattia, un supplizio per i piccoli ed anche per i loro genitori.

Mal di gola, tosse e febbre generano sempre molta ansia sia nelle mamme che nei papà. Molto importante è capire da cosa possano dipendere i malanni dei piccoli, in modo da poter intervenire con cure specifiche. Fra le infezioni più insidiose che possono comparire nei primi anni di vita, ci sono quelle da streptococco, causate da un gruppo di batteri chiamati streptococchi. Ne esistono di diversi tipi e possono causare dal banale mal di gola, sino ad infezioni mortali. Se prese in tempo, le infezioni da streptococco sono tutt’altro che pericolose. Pertanto bisogna riconoscere i sintomi ed eventualmente ricorrere ad un tampone per individuare il batterio.

I sintomi

Dunque le infezioni da streptococco possono essere piuttosto comuni soprattutto trai più piccoli, i quali hanno un sistema immunitario più debole. Lo streptococco può dare vita sia alle faringiti che a polmoniti o ad infezioni del tratto urinario. Tuttavia la più diffusa risulta essere la faringite streptococcica. I sintomi più comuni di questo tipo di infezione sono: il mal di gola, la febbre, dolore durante la deglutizione, ingrossamento dei linfonodi. Il contagio e la trasmissione della malattia avvengono per via aerea, attraverso la trasmissione di goccioline di salive infette.

Proprio per questo motivo può essere molto diffusa negli ambienti chiusi, scuole ed asili nido possono essere luoghi dove si sviluppano dei piccoli focolai. Non si tratta di una malattia grave, anche se è molto importante prenderla in tempo, ecco perché quando compaiono i sintomi nei bambini, è molto importante avvertire il proprio pediatra di fiducia. Lo specialista a tal punto deciderà se intervenire o meno con un test rapido.

Stando a quanto riportato dal dottor Claudio Olivieri, specialista in pediatria, il tampone va fatto solo ed esclusivamente in presenza di sintomi. Dunque, qualora il bambino presentasse mal di gola, febbre o placche sarebbe opportuno sottoporlo ad un test rapido. Diversamente in assenza di alcun di tipo di sintomo, non va assolutamente fatto il tampone. Difatti, il dotto Olivieri afferma che possono esistere i portatori sani ma non possono in alcun modo diffondere l’infezione, e quindi non vanno trattati.