Carnevale, ecco qualche idea per truccare i visi dei bambini

A Carnevale, il trucco per il viso dei tuo bambini è fondamentale e ben si adatta ad un grande costume: puoi disegnare tutto con le tue mani.

Carnevale è soprattutto la festa dei bambini ma non solo. Tradizione, folklore, cultura si intrecciano. Lasciali divertire, lascia che scatenino la loro fantasia e la loro voglia di vivere. Siamo nel pieno dei giorni della più grande Festa in Maschera della cultura europea e i tuoi bambini fremono dalla gioia di mostrare, a scuola, in strada o alla festa in maschera dei loro amichetti, il loro nuovo costume.

Mentre li prepariamo a dovere, mentre li vediamo sorridenti come non mai, facciamo anche un tuffo nei nostri ricordi. Principe azzurro, Zorro, conte Dracula, damina, Uomo Tigre, il Clown: i vestiti classici non passano mai di moda, così come personaggi eterni come Spiderman e Batman.

Carnevale, disegna con le tue mani il trucco del viso dei bambini e sarà la maschera più bella della festa

Vuoi rendere tutto perfetto? Puoi permetterti di spendere qualche euro in più per farlo felice, pur senza esagerare? Allora pensa in grande, non badare solo al costume, ma studia per lui anche un trucco per il viso che lo renda unico. Poi, prendilo per mano, riempi le sue tasche di coriandoli, e correte in strada alla parata del tuo Paese.

I trucchi di Carnevale per il viso dei bambini dovrebbero essere sempre selezionati e usati con cautela. I genitori devono utilizzare prodotti delicati che siano sicuri e non causino allergie. Il metodo di disegno più comune è l’arte del viso o la pittura del viso. Le vernici utilizzate sono ipoallergeniche e possono essere facilmente lavate via con acqua. Prima di applicare il trucco di Carnevale per i bambini, devi pensare allo schema. Ma quando pensi a un disegno sul viso di un bambino, tieni presente che i bambini non sono molto pazienti e sarà difficile per loro aspettare un’ora intera prima che tu finisca il tuo lavoro. Pertanto, cerca di evitare un disegno molto complesso che faccia perdere la pazienza, con il rischio di buttare via tempo prezioso e soldi.

Carnevale, scegli sempre prodotti di alta qualità per il viso del tuo bambino

Scegli sempre prodotti di alta qualità, pensati appositamente per i bambini. Trovare un trucco di Carnevale non tossico per i bambini è il compito principale di ogni genitore responsabile e premuroso. Rivolgiti ai negozi specializzati.

Il primo passo della preparazione sarà la scelta dell’immagine, perché questo determinerà quanto sarà brillante, originale e memorabile il bambino. Il personaggio scelto può essere storico, spaventoso e terribile o dolce, carino e divertente.

Gli animali sono sempre in voga. Gatto o tigre. I rappresentanti del mondo animale sono uno dei personaggi preferiti dai bambini in età prescolare e primaria. Puoi lasciarti ispirare da un cartone animato preferito o da un’enciclopedia sulla fauna selvatica. Quali sono gli animali più amati dai bambini? Certo, è meglio porre questa domanda a ogni specifico ragazzo o ragazza, ma la maggior parte dei bambini preferisce il costume di un gatto, pipistrello, ragno, coccodrillo, leone o drago. Puoi acquistare un costume da animale dal negozio o realizzarlo come progetto fai-da-te. Il trucco per i bambini può essere fatto in uno stile minimalista e ci sono molti tutorial su Internet che ti aiuteranno. Il trucco per gatti è particolarmente popolare. Segna gli zigomi. Usando ombretto e matita, prova a disegnare gli occhi e le sopracciglia del gatto. Con l’aiuto del trucco, disegna il naso e i baffi del gatto.

Cartoni animati, animali, pirati: ora è tutto nelle tue mani

I suoi super eroi preferiti lo faranno felice. Ecco l’Incredibile Hulk. Tutti i bambini sognano di avere dei superpoteri, come Spiderman, Batman, i Hulk o Catwoman. Un costume di Carnevale per bambini ti aiuterà a trasformare il tuo piccolo in un supereroe. Realizzare costumi di Carnevale per bambini a casa non è difficile. Anche quando si tratta del costume di Hulk! Hulk appare sempre con i pantaloni strappati, pertanto, si consiglia di prendere vecchi jeans indesiderati e farli sembrare pantaloni da supereroe.

I vestiti sulla parte superiore del corpo dovrebbero essere verdi e, se il tuo bambino è magro, indossa una giacca o un giubbotto gonfio sotto un maglione o un dolcevita per imitare i muscoli. Puoi acquistare una maschera speciale o semplicemente dipingere il viso di tuo figlio di verde. I ragazzi possono facilmente diventare Spiderman dipingendo i loro volti con vernice rossa. Le aree intorno agli occhi dovrebbero essere evidenziate in bianco. Per Batman il lavoro è più impegnativo, devi saper creare la sagoma di un pipistrello. I tutorial passo passo sul web, ripetiamo, ti daranno una grande mano.

I pirati, sempre i più affascinanti. I pirati sono stati i preferiti dei bambini nel corso degli anni. Questi coraggiosi personaggi hanno conquistato i mari, dirottato navi, cercato tesori e preso parte a varie storie d’avventura. Ecco perché i costumi da pirata di per bambini sono così popolari. Anche il trucco per bambini è una parte importante del look da pirata. Include baffi e sopracciglia folte, barba e una benda sull’occhio.

L’eterno clown. La faccia di un clown può essere malvagia o gentile e dipenderà dal tipo di sorriso disegnato. Puoi scegliere qualsiasi colore per questo trucco. I colori classici sono bianco, rosso, nero e blu. Come accennato in precedenza, è meglio evitare immagini e trucchi orribili e sanguinari perché gli altri bambini del quartiere potrebbero essere davvero spaventati e perché Carnevale è allegria e gioia.