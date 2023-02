Febbre alta, il rimedio “dell’inzuppo” : la tecnica naturale per abbassare la temperatura corporea

Sarà questo il rimedio naturale per abbassare facilmente la febbre alta: provalo subito ed otterrai risultati incredibili.

Abbiamo sempre pensato, oltre al classico paracetamolo, che uno dei rimedi più efficaci per abbassare la temperatura, in caso di febbre alta, sia la pezza bagnata di acqua fredda sulla testa, ebbene dobbiamo ricrederci.

Eppure, ora che ti racconteremo questa tecnica, ti verrà in mente di quando, in fondo, qualcosa di simile lo facevano già le nostre nonne. Ricordi di quando dicevano che da piccoli immergevano i nostri genitori nella vasca quando avevano la febbre alta? Cosa c’era in quella vasca?

Rimedi naturali per abbassare la febbre: ecco una tecnica a cui non hai mai pensato?

Gli esperti non hanno dubbi: se la tua temperatura arriva già a 39 gradi, puoi immergere per qualche minuto le gambe, dal polpaccio in giù, nell’acqua fredda. Partirà un incredibile processo di auto-difesa messo in atto dal nostro sistema immunitario.

Molti medici sono d’accordo con questa tesi: l’immersione in acqua fredda attiva i poteri curativi naturali del corpo, ovvero la reazione del nostro stesso sistema immunitario, in grado di alleviare i sintomi di molte condizioni mediche e infiammatorie, e promuovere di conseguenza un senso di salute e benessere.

Quando fai regolarmente docce fredde, attenzione a limitarle a pochi secondi a un giorno o due a settimana, e fallo solo se godi di perfette condizioni di salute, e trasformi tutto questo in un’abitudine, inizi a sperimentare benefici per la salute, inclusi cambiamenti duraturi nei sistemi immunitario, linfatico, circolatorio e digestivo del tuo corpo che migliorano la qualità della tua vita. Potresti non avere una piscina a immersione a tua disposizione, ma puoi comunque godere dello stesso tipo di risultati con una doccia fredda per pochi istanti.

Ecco un video di un esperto che conferma tutto.

L’acqua fredda apporta benefici a “numerosi sistemi” del nostro corpo. L’acqua fredda aiuta il tuo sistema nervoso a gestire meglio lo stress e ti aiuta a costruire la tua forza di volontà. Secondo molti naturopati, che rinnegano l’abuso dei farmaci, l’acqua fredda può anche aiutare a migliorare le condizioni della pelle e dei capelli. Dal momento che fare una doccia fredda favorisce la prontezza mentale, è un modo eccellente per ottenere un vantaggio nella giornata.

Non è un caso che molte sorgenti termali puntino la loro forza curativa su acque con temperature molto basse, che agiscono sulla circolazione in combinazione con acqua bollente. Artrite, dolori alle ossa, traumi derivati da incidenti: l’acqua fredda è energia e salute. Ovviamente non devi esagerare!