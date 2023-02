“Meghan è incinta”: bomba clamorosa su Palazzo Reale, Harry è nei guai?

Stando ad alcune indiscrezioni trapelate in queste ore, Meghan Markle sarebbe incinta del suo terzo figlio. Ma cosa c’è di vero dietro queste voci?

Harry e Meghan non sono mai stati meno popolari come in questo periodo. I loro tentativi di conquistare il cuore di coloro che li hanno sempre osteggiati non solo è fallito clamorosamente ma ha sortito l’effetto opposto: ora anche quelli che prima dell’uscita del loro docu-film e del libro di Harry li avevano sempre sostenuti hanno cominciato a nutrire dubbi sulla loro autenticità.

E le cose si stanno facendo, per loro, sempre più complicate. I due sono attesi (a sorpresa) per la cerimonia di incoronazione di Re Carlo e non si sono ancora spenti i pettegolezzi sui motivi che li avrebbero spinti ad accettare l’invito che già è spuntato un nuovo scoop clamoroso: secondo alcuni, Meghan sarebbe in attesa del suo terzo figlio.

Meghan Markle incinta del terzo figlio?

Secondo il magazine Star, Harry e Meghan sarebbero effettivamente in attesa di un altro bambino e lo avrebbero scoperto da poco. Archie e Lilibet, quindi, pare avranno presto un fratellino o una sorellina. Una notizia davvero clamorosa che sembra abbia messo Harry in allarme, anche se solo per breve tempo: alla fine la gioia per il lieto annuncio ha preso il sopravvento su di lui.

Certo, se si crede a quanto rivelato di recente da altri tabloid inglesi, Harry avrebbe avuto tutti i diritti di sentirsi in ansia per l’arrivo del terzo figlio. Pare infatti che i duchi di Sussex non stiano attraversando un bel periodo dal punto di vista economico: il crollo della loro immagine pubblica avrebbe infatti portato molti dei loro collaboratori a disdire gli impegni presi con loro. Per non parlare del fatto che, dopo la pubblicazione del libro di memorie di Harry, tra i due coniugi i rapporti sembravano essersi fatti molto tesi.

Nonostante questo, i più informati ricorderanno che all’inizio di ottobre 2022 Closer aveva riferito che il principe Harry e Meghan erano disposti ad espandere la loro famiglia e dare alla luce un altro bambino nel 2023.

Una fonte aveva rivelato al rotocalco che il Duca e la Duchessa di Sussex erano “molto aperti” all’allargamento della loro famiglia e avrebbero “adorato” dare a Archie e Lilibet un fratellino con cui giocare. La fonte ha inoltre affermato che Meghan considera Harry un “papà brillante”, in grado di essere un buon esempio per i suoi figli. Per ora, tuttavia, niente di certo è ancora trapelato, quindi non ci rimane che attendere per scoprire se le voci sulla gravidanza in corso di Meghan siano vere.