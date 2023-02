Cadmio e piombo nel cioccolato: allerta massima, attenzione a cosa acquistate

Massima attenzione quando acquistate il cioccolato: in alcuni tipi sono state ritrovate tracce di cadmio e piombo.

Quando si è bambini, si farebbe di tutto per un pezzo di cioccolato. La sua dolcezza conquista sempre tutti e i dolci al cioccolato sono tra i preferiti di tutte le età. Merendine, cupcakes, muffin, torte o ciambelloni di ogni tipo diventano ancora più gustosi con questo ingrediente magico!

Nelle ultime ore, però, Consumer Reports, un’organizzazione no profit con sede a New York, si è poste il dubbio di ciò che effettivamente il cioccolato contenga. Oltre ai classici ingredienti, infatti, si ha avuto il timore che contenesse anche qualcosa di non perfettamente sano: a causa dell’agricoltura intensiva del cacao, per esempio, viene generato il 20% dei gas serra e una delle più famose aziende produttrici di cacao oggi è in causa con i cittadini della zona in cui ha lo stabilimento. Ecco, quindi, cosa si è scoperto in merito ad alcune delle marche più famose di cioccolato.

Cadmio e piombo in queste marche di cioccolato

Uno studio eseguito su diverse marche produttrici di cioccolato ha voluto analizzare la trasparenza e la tracciabilità delle materie prime, nonché il trattamento retributivo dei lavoratori agricoli, l’impatto sul clima di tale produzione e l’eventuale presenza di metalli pesanti nel prodotto finito. Nelle tavolette di cioccolata prese in analisi sono state riscontrate tracce di piombo e di cadmio in quantità superiore ai limiti stabiliti dalla legge e, inoltre, in etichetta non c’era alcun avviso.

L’assunzione di piombo e cadmio per un tempo prolungato può avere gravi conseguenze sulla salute: il cadmio, infatti, può danneggiare l’apparato osseo e quello renale, mentre il piombo ha effetti negativi sul sistema nervoso. Secondo quanto riferisce Tunde Akinleye, ricercatore sulla sicurezza alimentare di Consumer Reports, “Il pericolo è maggiore per le donne incinte e i bambini piccoli perché i metalli possono causare problemi di sviluppo, influenzare lo sviluppo del cervello e portare a un QI inferiore”.

Alti livelli di piombo sono stati riscontrati nei cioccolati di Tony’s, Dove, Lindt, Alter Eco e Theo. Cinque marchi, invece, sono risultati sicuri: Mast, Taza Chocolate, Ghirardelli e Valrhona. “Ciò dimostra che è possibile per le aziende realizzare prodotti con quantità inferiori di metalli pesanti e per i consumatori trovare prodotti più sicuri” spiega Akinleye nel proprio rapporto, in cui ha confrontato 23 barrette di vari marchi di cioccolato.