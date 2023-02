C’è Posta per Te, ricordate Alessia? Il grande annuncio sui social: “Sono incinta”

E’ stata una delle protagoniste più amate di C’è Posta per Te, Alessia Quarto ha ormai voltato pagina e iniziato una nuova vita.

Tutti ricordano la sua storia, il tradimento subito dal compagno, forse perché è stato davvero brutale. Tradita da chi ti è più vicino, tua cugina e tuo marito. Proprio per la brutalità di quanto l’è successo, Alessia Quarto è diventata uno dei volti più amati di C’è Posta per Te e adesso finalmente è tornata a essere felice. Come lei stessa ha spiegato è al settimo cielo, aspetta un bambino.

La sua vita è completamente cambiata, ha incontrato un nuovo amore di cui già aveva parlato tempo fa sui social. Ma adesso è arrivata la sorpresa più bella per una donna, quella di un bambino. La protagonista di C’è Posta per Te ha voluto annunciare la lieta notizia sui social, con un video davvero commovente.

Alessia Quarto di C’è Posta per Te è incinta: il video-annuncio

Alessia dopo aver partecipato a C’è Posta per Te ha continuato ad avere un rapporto molto attivo con i suoi followers. Dopo la messa in onda della puntata in cui era protagonista, il suo profilo iniziò a essere seguito da migliaia di followers, in tanti si erano appassionati alla sua storia e hanno voluto dimostrarle il loro sostegno. Da quella pagina la Quarto ha iniziato a dare consigli d’amore ma anche a parlare di lei e della sua vita.

E’ proprio su Instagram ha annunciato di essere incinta. Il volto di C’è Posta per Te ha condiviso un video davvero emozionante in cui sono montate una serie di immagini, dal test di gravidanza positivo, al primo pancino che si inizia a intravedere. Ma a commuovere sono state le parole di Alessia allegate al filmato: “Mi hai stravolto la vita. Non c’è emozione più grande e più forte. Sei il mio piccolo grande AMORE. Quando il tuo cuore ha iniziato a battere il mio ha ricominciato a vivere“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Quarto (@alessiaquarto24)

Il post ha ricevuto moltissimi like e commenti da parte di chi ha gioito di questa straordinaria notizia. In tanti le hanno detto che si merita tutta questa felicità e le hanno voluto fare gli auguri. La ragazza continua a essere molto amata dal pubblico e le parole comparse sotto il video dell’annuncio ne sono senz’altro la dimostrazione.