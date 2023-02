Detersivo per il bucato, il migliore in assoluto è questo con il marchio del supermercato

È una continua lotta per capire qual è il migliore detersivo: adesso è stato svelato qual è il top che si può acquistare al supermercato.

Il mercato e le pubblicità ci mostrano ogni giorno migliaia di prodotti di vari brand. Per ogni funzione, troviamo diversi prodotti, e di quel prodotto numerosi brand. È davvero difficile quindi, capire qual è il prodotto migliore anche in termini di performance e di risparmio.

Certo è che il risparmio deve essere all’ordine del giorno per via della situazione attuale che sta vivendo il nostro paese. L’inflazione sta registrando un tasso ancora alto e sia le bollette che i beni alimentari sono sempre più cari. Per questa ragione molte persone stanno mettendo in atto accorgimenti per riuscire a risparmiare, soprattutto in ambito di consumo domestico.

Quando si fa il bucato ad esempio, è importante mettere in pratica alcuni trucchetti, come ad esempio impostare una determinata temperatura. Oppure lasciare il cestello aperto dopo il lavaggio per evitare che si accumulino i batteri. Altrettanto importante per il bucato è la scelta del detersivo. Scopriamo qual è il migliore da comprare al supermercato.

Detersivo per il bucato: l’indagine di Altroconsumo

Ultimamente si sta facendo sempre più strada l’idea dell‘homemade per promuovere la sostenibilità. Si usano quindi spesso prodotti naturali che sono efficienti ma allo stesso tempo performanti. Tuttavia, non è sempre facile realizzarli o trovarli. Per fortuna in nostro aiuto interviene Altroconsumo che, in base a varie indagini, ci permette di capire qual è il detersivo migliore e quindi anche ecologico, che possiamo trovare sugli scaffali del supermercato.

Altroconsumo ha preso in analisi circa 59 prodotti di vario genere, che siano detersivi in polvere, liquidi o detergenti in capsule. Le marche prese in esame sono sia Dash e Dixan che quelle dei supermercati come Coop, Conad, ma anche detersivi ecologici come Winni’s.

Per testare i detersivi sono state fatte delle prove su varie macchie. I parametri in base ai quali sono stati valutati i campioni sono: l’eliminazione delle macchie grasse, proteiche e vegetali, l’ingrigimento, il grado di bianco, il rispetto dei colori e l’inquinamento, quindi l’impatto ambientale sia degli ingredienti che dell’imballaggio.

Detersivo per lavatrice: è questo il migliore secondo l’indagine

Il migliore preso in analisi è il detersivo liquido lavatrice Carrefour Eco Planet mughetto e lavanda, che ha raggiunto circa 73 punti. Questo è stato considerato il migliore anche a livello di eco sostenibilità, quindi più green.

Non è però il solo, troviamo anche Winni’s Aleppo e Verbena, Ecoblu Marsiglia, Crai Eco detersivo lavatrice ipoallergenico, Chanteclair vert Ecodetergente lavatrice, Carrefour Expert, Carrefour Marsiglia.